We wtorek funt spadł na rynkach do najniższego poziomu od trzech lat, by następnie zyskać na wartości 0,5 procenta. Zdaniem analityków, na których powoływała się agencja Reutera, to wstęp do większych wahań wartości brytyjskiej waluty, bo "bitwa o brexit wkracza w kolejną kluczową fazę". Eksperci dodali, że niepewność inwestorów w związku z brexitem jest wciąż wysoka.

