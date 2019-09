Brytyjski premier Boris Johnson zapowiedział, że złoży w środę wniosek o przedterminowe wybory po tym, jak posłowie sprzeciwiający się bezumownemu brexitowi przejęli kontrolę nad porządkiem obrad Izby Gmin w celu zablokowania takiego scenariusza. Aby doszło do wyborów, za takim wnioskiem musiałyby zagłosować dwie trzecie posłów zasiadających w Izbie Gmin.

Boris Johnson w parlamencie / ROGER HARRIS / UK PARLIAMENT / HANDOUT / PAP/EPA



Opozycja, z którą zagłosowało co najmniej kilkunastu posłów rządzącej Partii Konserwatywnej, zebrała 328 głosów przy zaledwie 301 na rzecz rządu (większość 27 głosów). Dzięki temu w środę parlament będzie obradował nad opozycyjnym wnioskiem otwierającym drogę do zablokowania bezumownego brexitu i potencjalnego opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020.







Opozycyjne ugrupowania, których głosy byłyby potrzebne do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów zaznaczyły, że mogłyby udzielić swojego poparcia wyłącznie po wcześniejszym przyjęciu przygotowywanej przez ponadpartyjną grupę polityków ustawy przeciwko bezumownemu wyjściu z UE.