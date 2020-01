Papież Franciszek pozdrowił uczestników orszaków Trzech Króli w miastach i w miejscowościach w Polsce. Na spotkanie z papieżem w Watykanie przybyły tysiące ludzi. Był także historyczno-folklorystyczny orszak spod Rzymu.

Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Zwracając się do wiernych zebranych na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański w uroczystość Objawienia Pańskiego papież powiedział, że specjalne pozdrowienie kieruje do tych, którzy przybyli do Watykanu w orszaku z podrzymskiego miasteczka Allumiere i kilku okolicznych gmin.

Następnie Franciszek dodał: pozdrowienie to "rozszerzam na orszaki Trzech Króli w wielu miastach i miejscowościach w Polsce".

Odnotował, że w różnych krajach, w tym w Hiszpanii i w Niemczech oraz w państwach Ameryki Łacińskiej kultywowane są tradycje ludowe związane z uroczystością Objawienia Pańskiego. Zaznaczył, że zwyczaje te "należy zachować w ich autentycznym znaczeniu chrześcijańskim".

Papież złożył życzenia wiernym kościołów wschodnich - prawosławnym i katolikom, którzy we wtorek obchodzić będą Boże Narodzenie.

W rozważaniach przed południową modlitwą Franciszek podkreślił, że doświadczenie wiary w Boga "nie blokuje" i "nie zniewala", ale "wyzwala".

"Oto różnica między prawdziwym Bogiem i zdradzieckimi bożkami takimi, jak pieniądze, władza, sukces; między Bogiem a tymi, którzy obiecują dać te bożki; magami, wróżbitami, czarownicami. Różnica polega na tym, że bożki związują nas ze sobą, uzależniają od siebie" - powiedział papież.