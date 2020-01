"Kredą pobłogosławioną 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego oznaczamy drzwi naszych domów, pisząc K+M+B lub C+M+B" - przypomina rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. "Gest ten wyraża prośbę o błogosławieństwo Chrystusa przez wstawiennictwo świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara" - dodaje.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rzecznik Episkopatu Polski, w informacji przekazanej przez biuro prasowe KEP, wskazuje na oficjalną wykładnię Kościoła katolickiego odnośnie do oznaczania kredą drzwi domów i mieszkań. Jest ona zawarta w "Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii", opublikowanym 17 grudnia 2001 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, za zgodą Ojca Świętego Jana Pawła II.



"Pobłogosławioną kredą oznaczamy drzwi krzyżem, cyframi nowego roku oraz inicjałami tradycyjnych imion świętych, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2020) lub w wersji łacińskiej (C+M+B 2020), co tłumaczy się dodatkowo jako Christus mansionem benedicat - Niech Chrystus błogosławi (ten dom). Zgodnie z dokumentem Stolicy Apostolskiej, gesty te wyrażają prośbę o błogosławieństwo Chrystusa przez wstawiennictwo świętych Mędrców" - przypomina rzecznik ks. Rytel-Andrianik.



Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana również świętem Trzech Króli, jest jednym z sześciu świąt nakazanych w Kościele w Polsce, które wypadają poza niedzielami. Tak więc 6 stycznia wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej oraz korzystania z odpoczynku duchowego i fizycznego, jak w każdą niedzielę.