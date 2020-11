"Bóg się rodzi, moc truchleje", "Cicha noc, święta noc", "Do szopy, hej pasterze" to jedne z najpopularniejszych polskich kolęd, które co roku śpiewamy przy wigilijnym stole. Zebraliśmy dla was teksty i ciekawostki na temat najchętniej wykonywanych świątecznych pieśni, ale również tych utworów, które zostały w ostatnich latach zapomniane. Szacuje się, że może być ich nawet pół tysiąca. Chodzi m.in. o takie ludowe kolędy jak "Bóg się z Panny narodził”, "Płacze Jezus mały”, czy "Wykrzyknijmy wiwat Panu zrodzonemu”.

