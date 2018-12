Magię świąt budują nasi najbliżsi, ale nie tylko. Wyjątkowość tego czasu tworzą również świąteczne dekoracje, kolędy, czy zapach domowych wypieków. Bożego Narodzenia nie może być też bez choinki! Dlatego już po raz 18., w 12 polskich miastach rozdajemy Wam świąteczne drzewka. W sobotę byliśmy w Poznaniu.

Drzewka w Poznaniu rozdawaliśmy na Placu Wolności. Pomagała nam gwiazda - Lanberry.

Do każdego drzewka dodawaliśmy wielopaki z gumami Mamba, żeby osłodzić Wam oczekiwanie na Boże Narodzenie.

Choinki pod choinkę od RMF FM trafił do domów poznaniaków Jacek Skóra /RMF FM



Aby łatwiej było udekorować otrzymaną choinkę, mieliśmy dla Was żółto-niebieskie bombki. Nie zabrakło zabaw i konkursów.



Zadbaliśmy też o to, aby święta były smaczne. Rozdawaliśmy aromatyczne gwiazdy z piernika.



Rozśpiewamy Wasze miasta

Natalia Szroeder nie jest jedyną gwiazdą, która dołączyła do 18. edycji akcji "Choinka pod choinkę". Na scenie pojawią w kolejnych miastach pojawią się również: Ewelina Lisowska, Rafał Brzozowski, Enej, Piotr Kupicha, Michał Szczygieł, Antek Smykiewicz, Lanberry, Sarsa, Margaret, Filip Lato i Paweł Domagała!

Tradycją stało się, że RMF FM nie tylko rozdaje choinki przed Bożym Narodzeniem, ale również szuka muzycznych talentów. Nie inaczej było tym razem! W Poznaniu - według naszego jury - najładniej kolędę zaśpiewały panie: Daria i Izabela Broda...

Daria i Izabela Broda śpiewają „Gdy się Chrystus rodzi…” Jacek Skóra /RMF FM

W każdym z 12 miast specjalne jury wyłoni jedno świąteczne karaoke. 23 grudnia - czyli dzień przed Wigilią - po godzinie 15, uruchomiamy głosowanie i to Wy zdecydujecie, jaką kolędę i w czyim wykonaniu usłyszymy na rozpoczęcie specjalnego Wieczoru Kolęd o godzinie 17. Głosowanie trwa do 24 grudnia, do godz. 16!