Ariana Grande wystąpi w 2019 roku w Polsce.

Ariana Grande / SHAWN THEW / PAP/EPA

Ariana Grande miała wystąpić w Polsce w 2017 roku. Miała zagrać dwa koncerty w Łodzi, ale trasę Dangerous Woman przerwał jednak zamach w Manchesterze. Zamachowiec wysadził bombę przed wejściem do Manchester Arena, skąd po koncercie gwiazdy wychodzili jej fani. Zginęły 23 osoby.

Teraz wokalistka wraca do Polski, która będzie przystankiem na jej trasie tournee Sweetener. Ariana Grande wystąpi w Tauron Arena w Krakowie 9 września 2019 roku.



Piosenkarka została okrzyknięta Kobietą Roku 2018 magazynu "Billboard". Przyznano jej to prestiżowe wyróżnienie m.in. za całokształt twórczości oraz za działalność poza estradą. Chodzi o koncert charytatywny zorganizowany po zamachu w Manchesterze.

Kilka dni temu jej nowy teledysk pobił wszelkie rekordy. "Thank U, Next" zanotował w serwisie YouTube dziesiątki milionów wyświetleń.



Wideo youtube

W piosence "Thank U, Next" Grande śpiewa o swoich byłych chłopakach. W klipie, który jest utrzymany w klimacie amerykańskiego kina dla nastolatków, można dostrzec natomiast nawiązania do kilku kultowych filmów - "Wredne dziewczyny", "Dziś 13, jutro 30", "Dziewczyny z drużyny" czy "Legalna blondynka".

(j.)