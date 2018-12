Piątek przyniósł nowe informacje o dramatycznej historii z Ciecierzyna na Opolszczyźnie. Na jednej z posesji w tej miejscowości znaleziono zwłoki 4 noworodków. Dziś 27-letnia kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Pracownicy sądowi otrzymają od przyszłego roku po ok. 200 zł podwyżki miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od stanowiska - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Bilans ofiar śmiertelnych ataku w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu wzrósł do czterech.

Ciała 4 noworodków w Ciecierzynie. Po urodzeniu córeczki miała udusić ją w reklamówce

Zarzut zabójstwa usłyszała 27-letnia kobieta z Ciecierzyna na Opolszczyźnie. Miała udusić w reklamówce nowo narodzoną córkę. Sąd aresztował ją na trzy miesiące. Wczoraj na terenie jednej z posesji we wsi Ciecierzyn pod Byczyną w powiecie kluczborskim na Opolszczyźnie znaleziono zwłoki 4 noworodków. Przez cały dzień policja przeszukiwała teren wokół domu.



Koszalin: Matka dwóch synów i jej konkubent skazani na 15 i 25 lat pozbawienia wolności

Katarzynę Więcławską sąd skazał na łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, jej konkubenta - Marka Kwiatkowskiego na 25 lat więzienia. Znęcali się oni ze szczególnym okrucieństwem nad dwoma synami kobiety. Chłopcy mieli wówczas 7 i 9 lat. Jednego z nich chcieli zabić. Mężczyzna obu chłopców gwałcił.

Według ustaleń śledztwa, chłopcy byli brutalnie bici pięściami, pasem i różnymi przedmiotami, kopani, rzucani o meble i o ściany. Chłopców przetrzymywano przez wiele godzin w wannie z zimną wodą, zmuszano do jedzenia surowego mięsa czy zlizywania jedzenia z podłogi. Dzieci wożono w bagażniku samochodu, kazano im przez wiele godzin klęczeć z podniesionymi rękami i biegać nocami po polu.

Pracownicy sądów dostaną podwyżki

Pracownicy sądowi otrzymają od przyszłego roku po ok. 200 zł podwyżki miesięcznego wynagrodzenia niezależnie od stanowiska - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dodał, że każdy pracownik sądowy otrzyma do świąt Bożego Narodzenia dodatkową kwotę ok. 800 zł nagrody kwartalnej.

Były szef KNF Marek Chrzanowski pozostaje w areszcie

Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski pozostanie w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego. Chrzanowski jest podejrzany przekroczenie uprawnień w czasie, gdy był szefem KNF.

Stanisław Karczewski: Pałac Saski trzeba odbudować. Przemówienie Morawieckiego? „Bardzo dobre, ze swadą i dowcipami"

"Pojechał do Brukseli z jeszcze silniejszym mandatem i większą pewnością, że może reprezentować polski rząd" - tak o wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego uzasadniał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "To było takie zaszachowanie. MAT-eusz" - dodał. Środowe przemówienie szefa rządu z mównicy sejmowej gość Porannej rozmowy w RMF FM określił mianem "bardzo dobrego, ze swadą, dowcipami".

Wzrosła liczba ofiar zamachu w Strasburgu

Bilans ofiar śmiertelnych wtorkowego ataku w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu wzrósł do czterech. Poinformował o tym prokurator Paryża Remy Heitz. W czwartek wieczorem napastnik został zabity przez policję.

W wyniku ataku kilkanaście osób zostało rannych, w tym polski obywatel. Jeden z rannych jest w stanie śmierci mózgowej.

Raport dziennikarzy RMF FM o stanie Ekstraklasy

Wisła Kraków tonie! Wczoraj z planów przejęcia klubu wycofali się inwestorzy: Wojciech Kwiecień, Wiesław Włodarski oraz firmy Dasta Invest i Antrans. To oznacza, że Biała Gwiazda jest na krawędzi bankructwa. Jeśli władze jednego z najbardziej utytułowanych polskich klubów nie znajdą pieniędzy na spłatę długów, wkrótce Wisłę Kraków będziemy oglądać w IV lidze. Taki los spotkał już wiele innych polskich zespołów. Jedne upadały sportowo, inne finansowo. Historia Wisły zainspirowała nas do przyjrzenia się kondycji polskiej piłki klubowej; zarówno tej finansowej jak i czysto sportowej.

"Divers" - w Niemczech wprowadzono "trzecią płeć"

Niemiecki Bundestag uchwalił ustawę wprowadzającą "trzecią płeć", obok męskiej i żeńskiej. Ma być wpisywana do księgi stanu cywilnego jako "divers" (inna, odmienna).

Miss USA zakpiła z konkurentek. „Są takie słodkie i udają, że mówią po angielsku”

Fala krytyki wylała się na Sarę Rose Summers - Miss USA po ksenofobicznych komentarzach, w których Summers zakpiła z konkurentek startujących w konkursie Miss Universe i niemówiących po angielsku.

Shakira oskarżona o oszustwa podatkowe

Hiszpańska prokuratura oskarżyła Shakirę o oszustwa podatkowe. Wymiar sprawiedliwości twierdzi, że pochodząca z Kolumbii piosenkarka zalega fiskusowi 14,5 mln euro za lata 2012-2014.

Według śledczych Shakira próbuje uniknąć zapłacenia podatków, utrzymując, że w latach 2012-14 jej miejscem zamieszkania były Bahamy, gdzie stawki podatkowe są znacznie niższe niż w Hiszpanii. Piosenkarce udowodniono, że w tych latach przebywała na Bahamach krótko, ze względu na swoje zobowiązania zawodowe, natomiast większość czasu spędziła w Hiszpanii ze swoim życiowym partnerem, piłkarzem Barcelony Gerardem Pique.







Zastępca głównego lekarza weterynarii odwołany przez ministra rolnictwa

Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii został odwołany ze swojego stanowiska przez ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Dymisja jest związana z importem świń z Litwy do Polski z czerwonej strefy ASF.

Będzie osobny budżet Unii Europejskiej dla państw strefy euro

Na szczycie w Brukseli w piątek unijni przywódcy dali mandat eurogrupie do prac na projektem budżety strefy euro - wynika z konkluzji przyjętych przez przywódców unijnych.



PiS może zablokować decyzję warszawskich radnych

Jest zwrot akcji w sprawie bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość może zablokować wczorajszą kontrowersyjną decyzję Rady Warszawy o radykalnym zmniejszeniu bonifikaty na to przekształcenie z 98 do 60 procent.





Co z podwyżkami cen prądu? Jednoznaczna odpowiedź Sasina

"Nie będzie podwyżek cen prądu. (...) Wszędzie tam, gdzie została zaproponowana wyższa cena, te umowy będą renegocjowane. Tak, jak powiedział bardzo wyraźnie pan premier: nie będzie podwyżek ani dla indywidualnych odbiorców, ani dla firm, ani dla samorządów" - oświadczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

