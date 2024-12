​Przeciętna polska rodzina wyda tym roku na świąteczne zakupy 1575,95 zł, z czego 51 proc. przeznaczy na prezenty - wynika z raportu IBRiS. To mniej niż w ubiegłym roku, kiedy na upominki wydaliśmy średnio 66 proc. budżetów przeznaczonych na święta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według najnowszego badania IBRiS, tegoroczne wydatki świąteczne przeciętnego gospodarstwa domowego wyniosą 1575,95 zł, co oznacza wzrost o około 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

To najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach, co w opinii autorów raportu może być efektem inflacji, ale także większej gotowości do świątecznych wydatków. W sumie polscy konsumenci wydadzą na święta Bożego Narodzenia 21,9 mld zł.

Prezenty są mniej ważne

Jak zauważono w raporcie, prezenty są dla respondentów mniej ważne niż kiedyś. Chociaż kwota przeznaczana na święta rośnie, zmienia się struktura wydatków.

W tym roku Polacy przeznaczą na prezenty 51 proc. budżetu świątecznego, podczas gdy w 2023 roku było to 66 proc. W ocenie autorów możliwe jest, że większą część środków pochłaniają inne kategorie, takie jak żywność, dekoracje czy organizacja spotkań rodzinnych.

56,7 proc. badanych zadeklarowało, że wyda na święta tyle samo co rok wcześniej. 24 proc. respondentów planuje zwiększyć wydatki, a 13 proc. przewiduje zmniejszenie świątecznego budżetu. "To pokazuje, że mimo rosnących kosztów świątecznych, Polacy starają się utrzymać swoje finanse w ryzach" - zaznaczono w raporcie.

Coraz częściej odkładamy zakupy na ostatnią chwilę

Z badania wynika, że coraz częściej odkładamy zakupy na ostatnią chwilę. W tym roku 52 proc. badanych wskazało, że zacznie finalizować świąteczne zakupy w drugiej połowie grudnia, czyli tuż przed świętami. To wyraźny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy tej odpowiedzi udzieliło 38 proc.

Jednocześnie widoczny jest niewielki wzrost grupy osób, które planują wydatki z wyprzedzeniem - zrobienie zakupów już w listopadzie zadeklarowało 14,3 proc. badanych. Rok wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 11 proc.

Większość zakupów spożywczych zostanie zrealizowana w dyskontach, gdzie wiktuały ma zamiar kupić 67,4 proc. badanych. 39,9 proc. respondentów zadeklarowało skorzystanie z oferty hiper lub supermarketów.

Na bazarach chce żywność kupić 33,6 proc., zaś 33,4 proc. wybierze konkretny sklep (nie dyskont czy hiper lub supermarket). 15,3 proc. planuje zakupić produkty żywnościowe w internecie. 5,5 proc nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Co będziemy kupować najczęściej?

Najczęściej pod choinką pojawiać się będą kosmetyki, które na prezent ma zamiar kupić 38,5 proc. badanych. Zabawki kupi 33,9 proc. ankietowanych, 30,8 proc. - słodycze, 29,1 proc. - ubrania, a 24,2 proc. sprzęt elektroniczny (tablet, telefon, komputer, konsola).

Książki kupi na prezent 21,8 proc. respondentów, 17,5 proc. wyda pieniądze na biżuterię, 10,3 na karty podarunkowe, a 7,8 proc - gry komputerowe. Z kolei 26,5 proc. respondentów ma zamiar podarować gotówkę. 17,9 proc. badanych nie miało w tej kwestii jeszcze sprecyzowanych planów.