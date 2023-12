Co drugi słuchacz RMF FM będzie miał na święta w swoim domu żywą choinkę. Wielu z nich takie drzewko dostało podczas corocznej akcji „Choinki od RMF FM i Małopolski”. W tym roku nasz konwój zawitał do 10 miast. Aż 87 procent respondentów badania własnego Grupy RMF wie, że radio co roku rozdaje słuchaczom choinki na Boże Narodzenie. W Wigilię, kiedy już złożymy sobie życzenia, podzielimy się z bliskimi opłatkiem i siądziemy do kolacji, przy stole będą się toczyć rozmowy. O czym? Najczęściej będziemy rozmawiali o zdrowiu (58 proc.), jedzeniu (55 proc.), rodzinnych sukcesach i osiągnięciach (45 proc.) oraz o swojej pracy (44 proc.) – pokazują badania Grupy RMF.

/ Archiwum RMF FM Osoby, które kultywują zwyczaj stawiania w domu świątecznej choinki, generalnie preferują żywe drzewka. Taką opcję woli aż 62 proc. osób i 50 proc. takie właśnie drzewko będzie mieć w domu. Sztuczną woli tylko 20 proc. - ale taką choinkę będzie miało aż 43 proc. z nas. / Grafika RMF FM Zapytaliśmy naszych słuchaczy, czy wiedzą, że radio RMF FM co roku rozdaje słuchaczom choinki na święta - pozytywnie odpowiedziało aż 87 proc. respondentów. / Grafika RMF FM Aż 83 proc. osób deklaruje, że składa życzenia świąteczne także tym, których osobiście nie spotka w święta. W jaki sposób to robią? Najczęściej podczas rozmowy telefonicznej (67 proc.), SMS-em (63 proc.) oraz przez portal społecznościowy i komunikator (45 proc.). Swoich zwolenników ciągle mają także tradycyjne świąteczne kartki pocztowe (26 proc.). / Grafika RMF FM Świąteczne Polaków rozmowy Tych, którzy będą uczestniczyć w rodzinnych spotkaniach w święta, zapytaliśmy, jakie tematy będą poruszali. Najczęściej będziemy rozmawiali o zdrowiu (58 proc.), jedzeniu (55 proc.), rodzinnych sukcesach i osiągnięciach (45 proc.) oraz o swojej pracy (44 proc.). Stosunkowo często w rozmowach będą przewijały się także tematy polityczne, tak polityki krajowej (39 proc.), jak i zagranicznej (13 proc.). Będziemy rozmawiali o trwających konfliktach zbrojnych - wojnie w Ukrainie (19 proc.) oraz w Strefie Gazy (8 proc.). / Grafika RMF FM * Uwaga, z powodu zaokrągleń lub możliwości podania więcej niż 1 odpowiedzi wyniki mogą nie sumować się do 100%. Badanie własne Grupy RMF zostało poświęcone zwyczajom obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Zrealizowano je w dniach 29.11-12.12.2023. Wywiady przeprowadzono techniką wywiadu internetowego CAWI z osobami w wieku 18+ lat, które deklarowały słuchanie stacji Grupy RMF. Zobacz również: Adam Małysz o świątecznym karpiu: Nie wyobrażam sobie bez niego Wigilii

