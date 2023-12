Łzy wzruszenia i szczęścia. Jak mówił pułkownik Romuald Lipiński – to Wigilia jakiej już dawno nie miał. W nocy czasu polskiego do domu weterana spod Monte Cassino dotarł konwój świętego Mikołaja RMF FM. Wraz z naszymi słuchaczami, Polonią Amerykańską i polonijnymi organizacjami zawieźliśmy do jego domu choinkę oraz mnóstwo prezentów. To głównie polskie produkty, które uwielbia weteran. W koszach znalazły się słodycze, soki, pierogi czy polskie wędliny. Na miejsce przyjechała polonijna firma cateringowa, a na stole znalazły się wigilijne potrawy. Kolędy śpiewali przedstawiciele dwóch polonijnych zespołów PKM Polish Folk Dance Ensemble z Filadelfii oraz Wiślanie z Baltimore. Z życzeniami przyjechał też konsul z Waszyngtonu Mikołaj Rychlik.