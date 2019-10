James Ali Bashir - były trener Władimira Kliczki - został pobity podczas ceremonii ważenia przed walką Claressy Shields z Ivaną Habazin o mistrzostwo świata WBO i WBC wagi super półśredniej. Pojedynek zaplanowany na gali we Flint (USA) został odwołany.

Jak poinformowały miejscowe media, do pierwszej sprzeczki "słownej" pomiędzy trenerem a prawdopodobnie osobą z publiczności, doszło podczas ważenia zawodniczek. Potem James Ali Bashir, szkoleniowiec Habazin, usiadł na krześle. Wtedy został zaatakowany przez - jak twierdzą świadkowie - niezidentyfikowaną osobę.



Bashir odzyskał przytomność, ale został przewieziony do szpitala.

Walka odwołana

Pojedynek Amerykanki Shields (9-0, 2 KO), mistrzyni olimpijskiej z Londynu i z Rio de Janeiro, z Chorwatką Habazin (20-3, 7 KO) został odwołany. Inne walki podczas gali mają odbyć się zgodnie z planem.



Do tej pory mistrzynią świata WBC w kategorii super półśredniej była Ewa Piątkowska (13-1, 4 KO). Jak poinformował portal ringpolska, zawodniczka z Warszawy została uznana przez World Boxing Council "mistrzynią w zawieszeniu" (champion in recess).



Do awantury - choć już nie na taką skalę - doszło także w Częstochowie podczas czwartkowego ważenia przed potyczką mistrzyni globu WBO w super piórkowej Ewy Brodnickiej (18-0, 2 KO) z Edith Soledad Matthysse (17-10-1, 1 KO). Podczas tradycyjnego "face to face" Polka pocałowała rywalkę. Argentynka spoliczkowała Brodnicką.



Podczas piątkowej gali "Tymex Boxing Night 9" Brodnicka zwyciężyła niejednogłośną decyzję sędziów (95:96, 96:94, 97:93). Z kolei w walce o pas międzynarodowego mistrza Polski w super średniej częstochowianin Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO) wypunktował Gambijczyka Patricka Mendy'ego (18-15-3, 1 KO).



Łukasz Wierzbicki (18-1, 7 KO) przegrał w drugiej z Brytyjczykiem Louisem Greene'm (11-1, 6 KO).



Zwycięstwa zanotowali m.in. Marcin Siwy (20-0, 8 KO), Patryk Szymański (20-2, 10 KO) i Oskar Wierzejski (2-0).