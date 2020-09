"To, co dzieje się na Białorusi, to kryzys władzy, władzy autorytarnej, która nie może zaakceptować logiki demokracji i która utrzymuje się siłą. To jasne, że Łukaszenka musi odejść" - podkreślił prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla gazety "Le Journal du dimanche". Przyznał, że jest "pod wrażeniem odwagi demonstrantów" na Białorusi. "Wiedzą, jakie ryzyko podejmują (...) a mimo to kontynuują działania na rzecz demokracji w tym kraju" - dodał.

Opozycyjny protest w Mińsku / STR /PAP/EPA

