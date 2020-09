Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że jego środowa inauguracja przebiegła zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa - poinformowała państwowa agencja BiełTA.

Alaksandr Łukaszenka / YAUHEN YERCHAK / PAP/EPA

Moim zdaniem spełniono wszystkie normy ustawodawcze. Ten, kto miał o tym wiedzieć, to wiedział - oznajmił Łukaszenka podczas spotkania z ambasadorem Chin Cui Qimingiem.

W środę odbyła się niezapowiedziana inauguracja Łukaszenki, uznanego oficjalnie za zwycięzcę sierpniowych wyborów prezydenckich. O tym, że nie uznają go jako głowy państwa, poinformowały już m.in. UE, USA, Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Szwecja i Dania. Polskie MSZ oznajmiło, że "prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne".

Łukaszenka skomentował, że niektóre państwa zajęły "niekonstruktywne" stanowisko wobec Białorusi.

Sąsiednie państwa, szczególnie Polska, zajęły jakieś stanowiska. Nawet odnośnie do wczorajszej inauguracji jest jakaś ni to uraza, ni to pretensje, że nie poinformowaliśmy Polaków, Litwinów, Ukraińców, Czechów czy kogo tam jeszcze, że przeprowadzimy tę uroczystość - powiedział.



W przekonaniu Łukaszenki, Białoruś nie ma obowiązku uprzedzać o zaprzysiężeniu nikogo z państw zachodnich, "ani w ogóle nikogo". Jak ocenił polityk, jest to wewnętrzna sprawa Białorusi.



Co do zarzutów, że inaugurację przeprowadzono potajemnie, odparł, że zaproszono na nią około 2 tys. osób, czego praktycznie nie można utrzymać w tajemnicy.



A jeśli oni o tym nie wiedzieli, to gdzie jest ich wywiad, gdzie CIA, gdzie wywiad niemiecki? Polacy chodzą tu na piechotę tysiącami. Gdzie mieli oczy? Więc niech zapytają swój wywiad, dlaczego ich nie uprzedził. Poza tym popatrzcie na kanały Telegramu. Dzień wcześniej informowały, że inauguracja będzie 23 (września - przyp. red) - oznajmił Łukaszenka.



Następnym razem postaramy się uprzedzić naszych sąsiadów, mam na myśli Polaków i Litwinów, o dużych wydarzeniach - dodał.

Chiny popierają Łukaszenkę

Chiny szanują wybór Alaksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi i wierzą, że pod jego rządami w kraju przywrócona zostanie stabilność polityczna - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin, cytowany przez państwowe media.



Chiny zawsze szanowały decyzje dokonywane przez Białorusinów - dodał Wang.



Polityk powtórzył również wcześniejsze stanowisko MSZ, że Chiny "popierają wysiłki Białorusinów na rzecz ochrony niepodległości, suwerenności, bezpieczeństwa i rozwoju kraju oraz stanowczo sprzeciwiają się wywoływaniu podziałów i niepokojów w białoruskim społeczeństwie przez siły zewnętrzne".



Strona chińska ma nadzieję i przekonanie, że pod przewodnictwem prezydenta Łukaszenki Białoruś przywróci stabilność polityczną i spokój społeczny - zaznaczył Wang.



Sekretarz generalny rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i prezydent ChRL Xi Jinping był jednym z pierwszych światowych przywódców, którzy pogratulowali Łukaszence "zwycięstwa w wyborach" z 9 sierpnia. Od tego dnia na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów.