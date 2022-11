W długi weekend listopadowy byliśmy z Wami na drogach. Poniżej znajdziecie relację z tego, co działo się we wtorek na trasach w całym kraju. Dziękujemy, że byliście z nami!

/ RMF FM

21:50

Kończymy naszą relację. Dziękujemy, że byliście z nami!

21:36

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

21:24

Coraz mniej kierowców w rejonie poznańskich cmentarzy. Spokojnie też na drogach dojazdowych do Poznania oraz na trasach ekspresowych czy autostradzie. Choć trzeba przyznać, że to był tragiczny dzień na drogach w Wielkopolsce. Na krajowej "92" między Pniewami a Tarnowem Podgórnym zginęły dziś rano dwie osoby. Kolejna kierująca po południu zginęła w miejscowości Grabowo Królewskie w powiecie wrzesińskim - podsumowuje dzień reporter RMF FM.

21:20

Zmniejsza się ruch przy największych cmentarzach w Warszawie - informuje nasz reporter. Więcej samochodów jest jeszcze na ekspresowej S8 na wysokości Powązek. Kierowcy narzekają, że jazdę coraz bardziej utrudnia mgła.

20:36

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

20:30

Mamy kolejne dobre informacje dla kierowców. Koniec utrudnienia na S8 na odcinku Wyszków - Radzymin.

20:22

Nasz reporter ma dobre wieści z krajowej "19". Na odcinku Lubartów - Lublin nie ma już korka, który długo dawał się we znaki kierowcom. Na północy i wschodzie Lubelszczyzny coraz gęstsza mgła.

20:18

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Do wypadku doszło na drodze lokalnej - informuje reporter RMF FM.

Mazowieccy policjanci ostrzegają, że ruch na głównych trasach centralnej Polski wciąż jest duży. Najwięcej aut jest na autostradzie A2, na wysokości Grodziska Mazowieckiego i na krajowej "7", na wysokości Łomianek.

20:15

Nasz reporter Piotr Bułakowski ostrzega przed gęstymi mgłami, które mogą utrudniać życie kierowcom we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Podlaskiem.

19:36

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

19:29

Kończą się utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami: Zgierz Północ i Emilia w Łódzkiem. Droga była zablokowana po pożarze samochodu - informuje nasza reporterka Agnieszka Wyderka.

Ruch w Łodzi przybiera na sile i już tworzą się korki na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego ze Śmigłego-Rydza, Al. Włókniarzy z ul. Limanowskiego, czyli krajowej 91 z 72. Ciasno też na ul. Północnej, Ogrodowej, Legionów oraz wydłuża się czas na przejazdu po rondzie Solidarności. Łodzianie już wracają do domów po rodzinnych wyjazdach.

19:27

Wciąż utrudnienia na S8 od strony Białegostoku w kierunku Warszawy. Po wypadku zablokowane zostały 2 pasy jezdni, ruch odbywa się pasem awaryjnym.

19:26

Problemy pojawiają się w Warszawie - informuje nasz reporter. Kilka minut temu dwa samochody zderzyły się na ulicy Powązkowskiej, w pobliżu cmentarza.

19:12

Koniec utrudnienia na S17 na odcinku Ryki - Garwolin.

19:10

Wzmożony ruch na drogach dojazdowych do Krakowa - informuje reporter RMF FM. Kierowcy muszą zwolnić na autostradzie A4, tam lekkie zatory tworzą się już od Brzeska. Korkuje się także wjazd do Krakowa od strony Warszawy, w Michałowicach oraz przed samym Krakowem, podobnie na zakopiance w Opatkowicach. W stolicy Małopolski korki wciąż tworzą sie w okolicy cmentarza Grębałowskiego oraz na Kocmyrzowskiej.

18:58

Nie ma już także utrudnienia na A2 na odcinku Łódź - Konin.

18:50

Koniec utrudnienia na dk 94, na odcinku Legnica - Chojnów.

18:45

Trzy samochody osobowe zderzyły się na S8 na odcinku Wyszków - Radzymin, pomiędzy w. Niegów a w. Trojany (woj. mazowieckie) km 496+300. Nikt nie został ranny. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie powstało około godz. 18:29. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 2 godz.

18:39

Na dk 78 w Zawierciu na wlocie od strony Kielc jest 6-7 km korka. To informacja, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię.

18:36

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

18:33

Utrudnienie na S17 na odcinku Ryki - Garwolin, w miejscowości Trojanów (woj. mazowieckie) km 71+000. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, brak osób rannych. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie powstało około godz. 18:23. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 1,5 godz.

18:32

A poniżej dzisiejszy wypadek w Warszawie. Samochód wylądował na przystanku. Jest nagranie.

18:25

Jak informuje nasz reporter, większy ruch jest na wjeździe do Warszawy krajową "7" od strony Krakowa oraz ekspresową "S8" od strony Wrocławia. Coraz więcej samochodów jest też na krajowej "50". Na szczęście nie ma korków. Kierowcom jazdę najbardziej utrudnia teraz mgła.

18:24

W Sarbinowie (powiat myśliborski) zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie żyje kierowca jednego z pojazdów - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Myśliborzu. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu DK 23 z DK 31. Zarówno DK23, jak i DK31 są przejezdne. W pozostałych częściach województwa zachodniopomorskiego nie ma większych utrudnień w ruchu.

18:19

18:13

Poniżej więcej informacji od reporterki RMF FM o wypadku i utrudnieniach na dk 94.

18:02

18:00

Pożar samochodu osobowego na A2 na odcinku Łódź - Konin, pomiędzy w. Zgierz Północ a w. Emilia (woj. łódzkie) 343+800. Nikt nie został ranny. Zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Utrudnienie powstało około godz. 17:30. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 2 godz.

17:38

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

17:35

Coraz większe korki na S11 od Jarocina w kierunku Poznania - informuje nasz słuchacz.

17:32

Koniec utrudnienia na dk 55 na odcinku Malbork - Sztum.

17:20

Zablokowana została dk 94 na odcinku Chojnów - Legnica, w miejscowości Gniewomirowice (woj. dolnośląskie) km 21+900. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, sześć osób jest rannych. Utrudnienie powstało około godz. 15:20. Przewidywany czas trwania utrudnienia około 2 godz.

17:18

Mgła utrudnia podróż kierowcom na Mazowszu - informuje nasz reporter. Sznur samochodów jest na krajowej "7", na wysokości Łomianek. To okolice Cmentarza Północnego. Zdecydowanie spokojniej jest przed Cmentarzem Południowym. Potwierdzają to kierowcy. Bez problemu można tam znaleźć miejsce do parkowania.

17:13

W Małopolsce rośnie natężenie ruchu na drogach, wiele osób wraca z długiego weekendu, są także wypadki i kolizje - informuje reporter RMF FM.

Od rana w Małopolsce doszło do czterech wypadków na drogach lokalnych, poszkodowanych zostało siedem osób. Zanotowano też ponad 30 kolizji. Coraz więcej aut pojawia się na drogach w kierunku stolicy Małopolski, m.in. na A4 pomiędzy Tarnowem a Krakowem. Korek także na zakopiance w Klikuszowej - tam wyłączona jest sygnalizacja świetlna. Zator też w Michałowicach na dk numer 7.

16:38

Aktualizacja utrudnienia na dk 55 w Malborku. Pas ruchu w kierunku m. Sztum został odblokowany.

16:35

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

16:30

Ruch na drogach w Śląskiem jest umiarkowany - informuje dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Z utrudnieniami trzeba się liczyć cały czas w rejonie cmentarzy. Niestety doszło też do wypadku - w miejscowości Rokitno koło Szczekocin w powiecie zawierciańskim w okolicy cmentarza potrącony został pieszy. Na głównych trasach nie ma poważnych utrudnień - jedynie na S86 w Sosnowcu i S1 w Dąbrowie Górniczej, gdzie są zwężenia, ruch jest spowolniony.

16:25

Zablokowana jest krajowa "55" w Malborku - informuje nasz dziennikarz. Droga jest zablokowana nieopodal wieży ciśnień i skrzyżowana z krajową "22" z powodu pożaru pustostanu i interwencji strażaków. Służby mają kierować samochody na objazd. Poza tym na drogach Trójmiasta i regionu jest bardzo spokojnie.

16:13

Największe utrudnienia obecnie w Warszawie to ulica Wólczyńska, która łączy Cmentarz Wawrzyszewski z Cmentarzem Północnym, i ich okolice. Nieprzejezdne są też trasy wokół Cmentarza Bródnowskiego. Wolska i Kacprzaka - tam lepiej uważać, to Cmentarz Prasosławny. Zamknięta jest też ulica Korkowa na Marysinie i Grzybowa w Rembertowie. Wciąż spory przy Cmentarzu na Powązkach mimo zapadającego zmroku i mżawki. Tu do końca dnia zamknięte pozostaną ulice Okopowa i Powązkowska, problemy z przejazdem też na Elbląskiej, Krasińskiego czy Nocznickiego - informuje reporter RMF FM.

16:08

15:40

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

15:35

Na trasie S7 w okolicy Nidzicy (Warmińsko-Mazurskie) utrudnienia w kierunku Gdańska po wypadku - otrzymujemy informację od słuchaczki.

15:24

Ruch w Poznaniu odbywa się w miarę płynnie, a największe korki są obecnie przy dwóch nekropoliach. Na cmentarzu na Junikowie zmieniono organizację ruchu i ulica cmentarna jest teraz drogą jednokierunkową. Z kolei przy cmentarzu Miłostowskim zwężono jezdnię w obu kierunkach do jednego pasa, by umożliwić parkowanie samochodów. W najbardziej newralgicznych miejscach ruchem kierują policjanci - informuje reporter RMF FM Beniamin Piłat.

15:13

IMGW ostrzega przed gęstą mgłą także w północnej części województwa lubelskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od godz. 14 we wtorek. Według prognoz, mgły mają występować do godz. 7 w środę w powiatach łukowskim i radzyńskim. Natomiast do godz. 11 mgły spodziewane są w powiatach: bialskim, parczewskim, włodawskim, Białej Podlaskiej.

15:06

Zakorkowana jest większość ulic wokół Cmentarza Rakowickiego w Krakowie - informuje nasz reporter Marek Wiosło. Ulice Rakowicka i Prandoty są zamknięte. W innych częściach Krakowa oraz na drogach Małopolski jest spokojnie.

15:02

Utrudnienia na ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Samochód wjechał tam w przystanek autobusowy. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Otwocka.

Poza tym w Warszawie jeździ się swobodnie. Duży ruch jest tylko w pobliżu cmentarzy. Największy w pobliżu Powązek i Cmentarza Północnego.

14:50

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą we wschodniej części Warmii i Mazur wydali we wtorek synoptycy IMGW. Widzialność lokalnie może spaść nawet do 50 metrów. Ostrzeżenie dotyczy 11 powiatów: działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od wtorku od godz. 14 do środy do godz. 7.

14:45

Po wypadku na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Radomsko i Kamieńsk odblokowano dwa pasy jezdni w kierunku Gdańska, w kierunku Katowic ruch odbywa się bez utrudnień.

14:34

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

14:20

Wzmożony ruch panuje po południu wokół cmentarzy w Lublinie, szczególnie przy nekropolii na Majdanku. Policja ocenia jednak, że ruch odbywa się płynnie, bez większych utrudnień. Spora część odwiedzających groby wybrała komunikację miejską, aby dotrzeć na lubelskie nekropolie.

14:14

Wóz satelitarny RMF FM wciąż w trasie. Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej policji w rozmowie z naszym reporterem.

Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej policji o akcji "Znicz" RMF FM

13:48

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

13:36

Przy największym krakowskim cmentarzu - na Prądniku Czerwonym jest nasz wóz satelitarny i Marek Wiosło. Właśnie tam zmieniło się oznaczenie nekropoli. To ważne dla wszystkich poruszających się komunikacją miejską - dawny Cmentarz Batowicki to teraz cmentarz Prądnik Czerwony - i z takim - nowym - oznaczeniem kursują tu wszystkie dodatkowe linie autobusowe. Ruch jest coraz większy, trudno znaleźć miejsce na parkingach, zapełniona jest też większość dojeżdżających autobusów. Zamknięta jest ulica Strzelców.

13:30

Większy ruch widać na S7: w Tarczynie, na dojeździe do Warszawy i na wysokości Łomianek - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Na Mazowszu duże korki na dojeździe do cmentarza Grabówka w Płocku i Cmentarza Komunalnego w Radomiu. Tam ruchem sterują policjanci.

13:20

Jeszcze co najmniej przez dwie godziny kierowców czekają utrudnienia na A1 pomiędzy węzłami: Radomsko i Kamieńsk w Łódzkiem.

Zablokowana jest autostrada w kierunku Gdańska - informuje nasza reporterka - Agnieszka Wyderka. W tym kierunku ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Na A1 samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Na miejscu zginęła jedna osoba.

Dla jadących w stronę Gdańska jest objazd przez węzeł Radomsko, do krajowej 42 i 91. Powrót na autostradę na węźle Kamieńsk.

13:15

Brak informacji nie tylko o wypadkach, ale i korkach na głównych trasach województwa pomorskiego. Wyjątkiem może być krajowa 6 w Lęborku. W pobliżu tej trasy położony jest cmentarz i utworzył się drobny zator.

12:43

Przedstawiamy informację od naszego słuchacza, pana Tomasza:

Cytat Dużo samochodów przy cmentarzu w Klimontowie woj. małopolskie koło Proszowic. Ciężko zaparkować samochód, korek zaczyna się już od ronda pan Tomasz

12:33

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

12:30

W Warszawie w okolicach Cmentarza Powązkowskiego ruch jest powolny, ale główne ulice są wciąż przejezdne. Ulica Powązkowska oraz jedna jezdnia ulicy Okopowej są zamknięte dla ruchu, utrudnienia też na mniejszych uliczkach.

12:25

W Katowicach w okolicach cmentarza przy ul. Murckowskiej pojawiły się utrudnienia. Jest duży ruch i kiedy parking jest pełny, policja nie wpuszcza samochodów od ul. Murckowskiej - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Auto można zaparkować w Dolinie Trzech Stawów i pieszo przejść na cmentarz. Warto też dziś korzystać z komunikacji miejskiej - W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przejazdy są bezpłatne. Kursują też specjalne linie, które dowożą pasażerów na cmentarze.

12:19

Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A1 między węzłami Radomsko i Kamieńsk w Łódzkiem. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką.

Zablokowana jest jezdnia w stronę Gdańska. Nie przejedziecie też jednym pasem w kierunku Katowic. Kierujcie się na objazd węzłem Radomsko.



11:59

Przed największym cmentarzem komunalnym w Opolu - Półwsi, przed południem panował umiarkowany ruch. Kierowcy nie mieli większych problemów z dotarciem do samego cmentarza, jak i w znalezieniu miejsca do zaparkowania. Zdaniem Agnieszki Nierychłej, rzeczniczki Komendy Miejskiej Policji w Opolu, na taką sytuację złożyło się kilka przyczyn.

Można powiedzieć, że tegoroczne święta rozpoczęły się kilka dni wcześniej. Obserwowaliśmy wzmożony ruch w okolicach cmentarza już w sobotę i niedzielę. Wiele osób korzystało z tych wolnych dni, żeby wcześniej zadbać o groby bliskich i zapalić na nich symboliczne znicze. Jak na razie w okolicach cmentarzy jest spokojnie, jednak spodziewamy się zwiększonego ruchu w godzinach popołudniowych. Apelujemy do wszystkich kierowców o przestrzeganie zasad ruchu drogowego i zwracanie uwagi na znaki, ponieważ przy wielu cmentarzach zmieniona została organizacja ruchu - powiedziała Agnieszka Nierychła.

11:39

Posłuchajcie najnowszego wydania Faktów drogowych!

11:30

Przy największej olsztyńskiej nekropolii w Dywitach jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Aleją Wojska Polskiego w ciągu krajowej 51 jedzie się płynnie. To między innymi dlatego, że na skrzyżowaniu z ulicą Wadąską prowadzącą do cmentarza powstało rondo, które ułatwia poruszanie się w tym miejscu.

Przy cmentarzu przy ulicy Poprzecznej ruch jest trochę większy. Przy samej nekropolii może być ciężko o miejsce parkingowe

11:25

Zakończyły się utrudnienia na drodze 92 w miejscowości Piersko.

11:26

Raport z Warszawy. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sztykiel zakorkowana jest ulica Wólczyńska, Trenów, Wóycickiego.

11:20

Przy Cmentarzu Rakowickim jest nasz wóz satelitarny, a w nim Marek Wiosło. Jak donosi nasz reporter, przy nekropoliach ruch jest coraz większy, pojawia się coraz więcej odwiedzających groby bliskich. Przy największych cmentarzach można spotkać patrole policji, zamknięty jest też odcinek ulicy Strzelców przy cmentarzu na Prądniku Czerwonym.

Miasto zachęca do podróżowania komunikacją miejską. W sumie uruchomiono 32 dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe.

10:55

Wypadek w Krakowie. Poszkodowane zostały trzy osoby.

10:50

Bus uderzył w bariery na S6 w miejscowości Wojcieszyn w województwie zachodniopomorskim.

Nikomu nic się nie stało.

W stronę Koszalina powinniście się jednak liczyć z utrudnieniami.

10:40

18 osób zginęło na polskich drogach od piątku. Jak informuje policja, od początku przedłużonego weekendu doszło do blisko 250 wypadków, w których rannych zostało ponad 280 osób. Podczas kontroli wykryto prawie 1300 pijanych kierowców.

Policjanci zwracają uwagę na fakt, że poprzednia policyjna akcja trwała cztery dni, czyli o jeden dzień krócej niż teraz, a już można powiedzieć, że w tym roku - biorąc pod uwagę statystki - na drogach jest bezpieczniej.

10:31

Na Śląsku utrudnienia są jedynie w okolicach cmentarzy. Tam sporo samochodów, zmieniona organizacja ruchu - zamknięta jest np. ul. Damrota w Katowicach przy cmentarzu od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej. Trzeba korzystać z objazdów.

Na głównych trasach dojazdowych jest spokojnie. Od północy nie doszło do żadnego wypadku. Policjanci odnotowali jedynie kilkanaście stłuczek.

10:27

Przy Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie ludzi przybywa. Płatne, strzeżone parkingi się wypełniają, ale trzeba przyznać, że ogromnych tłumów nie ma, nawet z dojazdem tu, niemal przed samą bramę cmentarza, nie mieliśmy problemów - opowiada reporter RMF FM Maciej Sztykiel.

Funkcjonariusze policji kierują ruchem w newralgicznych miejscach, a na odcinku kilkuset metrów zamknięta jest ulica Wóycickiego, Wólczyńska i Arkuszowa. Mgła nieco ustępuje i widoczność się poprawia.

10:21

Wciąż zablokowana jest droga numer 92 między Pniewami i Tarnowem Podgórnym w Wielkopolsce. Zginęły tam dwie osoby.

Policja wyznaczyła objazdy przez Bytyń i Sękowo.

10:18

Podkarpacka policja informuje, że w miejscach z dużym natężeniem ruchu, w pobliżu cmentarzy ruchem będą kierować mundurowi.

10:05

Przedstawiamy apel do naszego słuchacza.

Cytat Mam prośbę do wszystkich zmotoryzowanych. Widoczność jest dziś dość ograniczona, więc włączcie światła mijania. Nie jeździcie na światłach do jazdy dziennej. Was naprawdę nie widać. Jadąc trasą S7 Warszawa - Radom widoczność dość słaba, a wiele osób jedzie na światłach do jazdy dziennej. Jeśli macie automatyczne światła, można ręcznie włączyć światła mijania. pan Adam

09:55

Otwarte niedawno rondo zdecydowanie ułatwia poruszanie się przy największym olsztyńskim cmentarzu w Dywitach. To DK 51 - zauważa reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

09:49

Od rana na Podkarpaciu zanotowano kilka drobnych kolizji drogowych. "Wszystkie drogi w regionie są przejezdne" - powiedziała komisarz Dominika Kopeć z zespołu prasowego podkarpackiej policji.

We Wszystkich Świętych w wielu miastach regionu, szczególnie w okolicach cmentarzy, nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Dotyczy to Brzozowa, Dębicy, Jarosławia, Jasła, Kolbuszowej, Krosna, Leżajska, Łańcuta, Mielca, Niska, Przemyśla, Przeworska, Ropczyc, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Ustrzyk Dolnych.



09:30

W Małopolsce od rana unoszą się mgły, które ograniczają widoczność na drogach. Do kolizji doszło m.in. na DK 28 pomiędzy Grybowem a Nowym Sączem.

Mgła utrzymuje się głównie na południu regionu, ale także w okolicach Krakowa i Brzeska. Tam ostrożność muszą zachować jadący autostradą A4 - zaznacza reporter RMF FM Marek Wiosło.

09:27

Drogi wokół cmentarzy w Łodzi sprawdziła dla Was nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Z każdą minutą natężenie ruchu wzrasta. Teraz auta poruszają się płynnie, są wolne miejsca parkingowe przy cmentarzach.

09:20

Są objazdy po wypadku na trasie numer 92 Pniewy - Tarnowo Podgórne.

Utrudnienia można ominąć wybierając drogę przez Bytyń i Sękowo.

W Piersku auto wypadło z jezdni. Dwie osoby są ranne. Tam droga cały czas jest zablokowana.

09:16

W Lublinie coraz większy ruch przy wszystkich cmentarzach. Korki tworzą się przy ul. Walecznych, w centrum na dojazdach do ul. Lipowej. Coraz większy ruch także na Majdanku. Jak przypomina reporter RMF FM Krzysztof Kot, wjazd na ten cmentarz jest możliwy tylko ulicą Cmentarną, która jest jednokierunkowa. Wyjazd utwardzoną drogą gruntową w kierunku alei Witosa.

09:05

Na wrocławskie cmentarze 1 listopada najlepiej dojechać komunikacją miejską. Dziś uruchomionych zostanie 9 specjalnych linii tramwajowych i 7 autobusowych.

Więcej informacji w naszym artykule:

08:44

Problemy z przejazdem na S17 na wysokości Lubelska na Mazowszu. Auto uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.

08:31

Korek na DK 92 robi się z każdą minutą coraz dłuższy - podaje reporter RMF FM Beniamin Piłat. W miejscowości Piersko auto osobowe uderzyło w drzewo. Dwie osoby zostały ranne.

Utrudnienia potrwają jeszcze dwie godziny.

08:27

W Warszawie przed Cmentarzem Bródnowskim jest nasz wóz satelitarny i Maciej Sztykiel. Jak informuje, ruch na ulicach i przed nekropolią jest jeszcze niewielki. W okolicach zamknięte dla samochodów są ulice Jacka Odrowąża oraz Matki Teresy z Kalkuty. Zaparkować autem nie będzie łatwo, lepiej dojechać tramwajami, których jest więcej niż zazwyczaj.

Kierowcy uważajcie natomiast na mgłę.

08:20

W Trójmieście ruch na drogach jest na razie niewielki - informuje reporter RMF FM Kuba Kaługa. Przy największych cmentarzach widać już odwiedzających, ale dotrzeć do nich można jeszcze bez korków.

Zamknięta jest ulica Łostowicka w Gdańsku, jednokierunkowa Witomińska w Gdyni. Warto dziś pamiętać o specjalnej organizacji ruchu.

08:14

W większości kraju mgły utrudniają jazdę kierowcom. Policja apeluje o ostrożność na drogach.

Ostrzeżenie o gęstych mgłach występujących w Polsce wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Widzialność w niektórych rejonach może wynosić do 50 metrów.

Trzeba zachować szczególną ostrożność i pamiętać o prawidłowym użyciu świateł przeciwmgielnych - podkreślił nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

08:06

Dwa auta zderzyły się na drodze krajowej 28 w Małopolsce, na wysokości Nowego Sącza.

W tym miejscu ruch puszczany jest wahadłowo.

08:04

Ostrzegamy też kierowców na drodze krajowej nr 7 między Warszawą a Tarczynem. W Grzędach samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną leśną.

Zablokowany jest teraz jeden pas w kierunku Radomia.

08:02

Zablokowana jest droga krajowa 92 na odcinku Pniewy - Tarnowo Podgórne w Wielkopolskie. W Piersku auto osobowe uderzyło w drzewo.

Dwie osoby są ranne.

08:00

Nasi reporterzy sprawdzają sytuację na polskich drogach. Chcesz ominąć utrudnienia? Słuchaj specjalnych serwisów od 8:30 co pół godziny na antenie RMF FM. Aktualne informacje publikujemy też w tej relacji!