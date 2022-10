9 specjalnych linii tramwajowych i 7 autobusowych będzie we Wrocławiu 1 listopada. Kierowcy muszą się liczyć z inną organizacją ruchu w obrębie cmentarzy. Jak podkreśla Ratusz, miasto jest odpowiednio przygotowane, by zapewnić odwiedzającym groby swoich bliskich komfortowe i bezpieczne warunki dotarcia do lokalnych nekropolii. Pomogą w tym strażnicy miejscy i policjanci.

Pierwsze specjalne autobusy i tramwaje wyruszyły na ulice już 22 października. Wrocławianie ze specjalnej komunikacji w okresie Wszystkich Świętych będą mogli korzystać aż do 2 listopada. Na przystankach przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim pojazdy komunikacji miejskiej będą pojawiać się co minutę - mówi Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

W dniach od 31 października do 2 listopada cmentarze komunalne we Wrocławiu będą otwarte od godziny 6.00 do godziny 22.00. W miarę możliwości otwarte zostaną dodatkowe bramy wejściowe tak, aby w jak największym stopniu rozłożyć ruch pieszych na cmentarzach.

Przy 13 wrocławskich nekropoliach wprowadzone zostaną mniejsze lub większe zmiany w organizacji ruchu. Czasem to drobne wyłączenia, ale przed większymi cmentarzami wyłączone z ruchu samochodowego zostaną całe ulice i dojazd pod cmentarne bramy będzie możliwy wyłącznie komunikacją miejską.

Chcemy by wrocławianie i Dolnoślązacy korzystali z autobusów, tramwajów czy pociągów. Oczywiście parkingi dla samochodów osobowych także zostały przygotowane - choć nie są bezpośrednio pod bramami cmentarnymi. Taki przywilej ma komunikacja zbiorowa. Jedyny wyjątek to osoby niepełnosprawne, które specjalnie oznaczonymi samochodami można podwieźć pod bramę cmentarza - dodaje Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora WIM UMW.



Cmentarz Osobowicki

Od 22 października w rejonie Cmentarza Osobowickiego, na ulicy Łużyckiej obowiązują ograniczenia w parkowaniu. Dla kierowców udostępniony zostanie parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych, usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

1 listopada 2022 r. zamknięte dla ruchu z wyjątkiem pojazdów komunikacji miejskiej i TAXI zostaną następujące ulice:

- Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,

- Bezpieczna,

- Łużycka,

- Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka,

- Władysława Reymonta - na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjeżdżających z miasta.

1 listopada 2022 r. na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

Tego dni na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla kierowców zostanie zorganizowany bezpłatny parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Będzie on funkcjonować w dniach od 29 października do 31 października 2022 od 7:00 do 18:00 oraz 1 listopada od 7:00 do 20:00.

Cmentarz Grabiszyński

1 listopada kierowcy - z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI - nie wjadą na ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej. Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu dla na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej.

Ulica Ostrowskiego będzie od Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego z Klecińską jednokierunkowa dla samochodów. Pozostanie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów MPK. Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej - brama boczna cmentarza.

Bezpłatny parking dla kierowców od 29 października do 1 listopada będzie zorganizowany przy Ostrowskiego pomiędzy WABCO i torami kolejowymi. A w dniu Wszystkich Świętych także na ulicy Ostrowskiego, na terenie WABCO. Tam również nie trzeba będzie płacić za postój.



Cmentarz Kiełczowski

1 listopada zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.