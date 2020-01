​"Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tak zwana uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych. To jedyna możliwa interpretacja" - powiedział szef MS Zbigniew Ziobro, odnosząc się do uchwały trzech Izb SN.

Ziobro: uchwała trzech Izb SN nie powoduje żadnych skutków prawnych / Marcin Obara / PAP

Trzy Izby Sądu Najwyższego podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów. "Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie" - wynika z tej uchwały.



Resort sprawiedliwości wydał oświadczenie po ogłoszeniu uchwały SN uznając ją za niezgodną z prawem.



Myślę, że najważniejszy komunikat, na jaki państwo czekacie, to mój stosunek jako ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego do tego, co stało się dzisiaj w Sądzie Najwyższym - powiedział minister Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Sejmie.



Chciałem państwu powiedzieć to, co tak naprawdę mówi dzisiaj obowiązująca ustawa i polskie prawo też, i co wynika z zapisów konstytucji - że Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tak zwana "uchwała" nie powoduje żadnych skutków prawnych - powiedział. Jak podkreślił, to "jedyna możliwa interpretacja", która wynika z analizy prawa polskiego, a także międzynarodowego.