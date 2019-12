"Nie słyszałem, żeby mój szef, minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński rozważał jakiekolwiek decyzje dotyczące podania się do dymisji" - powiedział jego rzecznik Stanisław Żaryn. Jak podkreślił, CBA przeprowadziło postępowanie kontrolne związane z oświadczeniami majątkowymi szefa NIK Mariana Banasia w "terminie ustawowym".

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych - Stanisław Żaryn / Tomasz Gzell / PAP

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przypomniał w poniedziałek, że zakończyło się ono skierowaniem przez CBA zawiadomienia do prokuratury. W tej sprawie, w tej chwili krok należy do prokuratury - zaznaczył.



Stanisław Żaryn dopytywany, czy nie było nieprawidłowości po stronie służb specjalnych prowadzących działania kontrolne ws. szefa NIK - odpowiedział: "Naszym zadaniem CBA wykonało swoje prace w dosyć szybkim, jak na standardy tego typu postępowań, tempie. Przeprowadzono kontrolę oświadczeń majątkowych, która przyniosła konkretne wyniki".

Rzecznik Mariusza Kamińskiego zapytany, czy - w związku z długotrwałym działaniem służb i brakiem sygnałów ostrzegawczych ws. majątku Mariana Banasia - minister Koordynator Służb Specjalnych (także szef MSWiA) nie rozważa swojej dymisji - odpowiedział: "Służby w tej sprawie zadziałały na podstawie i w granicach prawa. Ich postępowanie skończyło się wymiernym efektem w postaci skierowania zawiadomienia (do prokuratury - PAP). Nie słyszałem, żeby szef rozważał jakiekolwiek decyzje (dot. dymisji - PAP)".

Były szef Agencji Wywiadu o odpowiedzialności za sprawę Banasia: Politycznie odpowiada za to minister koordynator służb

Jakie są nieformalne sposoby na przekonanie Mariana Banasia do dymisji? "To robota polityków a nie służb" - powiedział były szef Agencji Wywiadu Grzegorz Małecki gość Porannej rozmowy w RMF FM. Jednocześnie zaznaczył: politycznie odpowiedzialny jest za to minister, który koordynuje służby. To on ma narzędzia kontroli - dodał.



Grzegorz Małecki o odpowiedzialności za sprawę Banasia: Politycznie odpowiada za to minister koordynator służb Karolina Bereza /RMF FM