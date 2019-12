Mimo dwóch doniesień do prokuratury prezes NIK Marian Banaś wciąż nie podał się do dymisji. Kartą przetargową w jego sprawie ma być kwestia finansów spółek i fundacji jego syna - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

Marian Banaś w Sejmie / Radek Pietruszka / PAP

Gazeta przypomina, że w piątek CBA wskazało na podejrzenie popełnienia przez prezesa NIK Mariana Banasia takich przestępstw jak: złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanie źródeł dochodu.



Jest to drugie doniesienie w sprawie prezesa NIK. Wcześniej w jego sprawie wypowiedział się również generalny inspektor informacji finansowej (GIIF).



"Rzeczpospolita" zaznacza, że o konieczności dymisji Mariana Banasia wprost mówi premier Mateusz Morawiecki, dodając, że jest plan "B" na wypadek gdyby tak się nie stało.

Kim jest syn Mariana Banasia?

Gazeta przypomina, że Marian Banaś został poproszony o rezygnację na spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim.



Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że część rozmowy poświęcono synowi prezesa NIK Jakubowi Banasiowi, który od kilku lat jest właścicielem i prezesem spółek oraz fundacji mieszczących się w "aferalnej" kamienicy przy ul. Krasickiego 24 w Krakowie należącej do Mariana Banasia.