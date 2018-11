Przywódcy około 50 krajów świata, którzy przyjadą w grudniu do Katowic na szczyt klimatyczny ONZ, wezmą też udział w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości; przywódcy wysłuchają m.in. specjalnego koncertu - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Szczerski podkreślił, że międzynarodowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozłożone zostały na cały rok 2018 a uroczystości odbywały się zarówno w Polsce jak i na całym świecie podczas oficjalnych wizyt prezydenta.

Główne uroczystości, jeśli chodzi o wymiar międzynarodowy obchodów, odbędą się w grudniu w Katowicach z udziałem około 50 głów państw i szefów rządów oraz Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, którzy przyjadą do Polski w związku z szczytem klimatycznym COP24.

Prezydencki minister poinformował, że 3 grudnia w Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości - przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda.

Obchody trwają cały rok

Szczerski stwierdził, że plan międzynarodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę od początku zakładał, że główne uroczystości odbędą się nie samego 11 listopada, który w wielu państwach Europy jest również świętem narodowym, a na świecie jest obchodzony uroczyście jako rocznica zakończenia I wojny światowej.

Stawianie przywódców w sytuacji wyboru pomiędzy uroczystościami końca I wojny światowej a polskim Świętem Niepodległości, byłoby dla wszystkich kłopotliwe. Więc od samego początku taka była strategia, że rozłożymy ten międzynarodowy wymiar obchodów na kilka etapów - powiedział Szczerski.

Jak zaznaczył, pierwszy to wymiar regionalny. Szef gabinetu prezydenta przypomniał, że w czerwcu w Warszawie odbył się szczyt tzw. bukareszteńskiej dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO. Jednym z aspektów spotkania przywódców regionu Europy Środkowej były właśnie obchody stulecia Polski niepodległości. Uczestniczyli oni w uroczystym koncercie w Teatrze Królewskim w Łazienkach, a także przekazali symboliczne dary związane z niepodległością państw regionu, które po zakończeniu obchodów będą wystawione w specjalnej sali 100-lecia niepodległości w Belwederze.

Drugi wymiar to obchody globalne i to odbędzie się właśnie w grudniu w związku z tym, że do Polski przyjadą przywódcy co najmniej kilkudziesięciu państwa świata. Na dzisiaj mamy potwierdzonych 50, ale liczymy, że może to być około stu, a na pewne na różnym szczeblu będą reprezentowane wszystkie państwa ONZ - powiedział prezydencki minister.

Zaznaczył, że "z racji bliskiego sąsiedztwa" szczególnie podkreślono też polsko-niemiecki wymiar obchodów stulecia polskiej niepodległości. Stąd podwójna wizyta - prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie oraz wizyta prezydenta Andrzej Dudy w Berlinie i wspólne świętowanie - dodał Szczerski.

Jak zaznaczył, setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była ważnym elementem spotkań prezydenta Dudy z Polonią na świecie podczas jego wizyt zagranicznych, w tym podczas majowego kongresu Polonii amerykańskiej w Chicago. Szczerski przypomniał, że uroczyste koncerty z okazji stulecia niepodległości odbywały się m.in. w siedzibie ONZ w Genewie, a także Nowym Jorku i Waszyngtonie. Stulecie niepodległości było też ważnym odniesieniem wizyty prezydenta w Watykanie - podkreślił prezydencki minister.

Szef gabinetu prezydenta poinformował, że w ramach międzynarodowych obchodów rocznicy niepodległości "11 listopada do przywódców państw świata dotrze depesza prezydenta RP informująca o rocznicy stulecia niepodległości, co nawiązuje do depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej odrodzenie się niepodległego państwa polskiego".

