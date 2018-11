W Brukseli na terenie ambasady RP w Królestwie Belgii odsłonięto popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości to element obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Józef Piłsudski / PAI / PAP

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, ambasady, Instytutu Pamięci Narodowej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, polscy europosłowie, członkowie Związku Piłsudczyków i Polacy mieszkający w Belgii.

Inaugurację uświetniła prezentacja świetlna na budynku ambasady, przedstawiająca historię Polski, oraz występ Królewskiego Zespołu Dętego z Huissignies. Polacy odśpiewali też polski hymn.

Instytut Pamięci Narodowej, który w całości sfinansował popiersie, był reprezentowany w Brukseli przez zastępcę prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmę.

To pierwszy pomnik Piłsudskiego w tym ważnym dla europejskiej i polskiej polityki mieście. To jest też miejsce ważne dla polskiej historii. Mało osób wie, że Polacy mieli swój udział w tym, że Belgia uzyskała niepodległość w XIX wieku. Jedno z naszych powstań, insurekcja listopadowa, spowodowała, że Rosja zajęta polską sprawą musiała uznać niepodległość Belgii - powiedział PAP Szpytma.

Wiceprezes IPN podkreślił, że Piłsudski bywał w Brukseli. W 1914 roku wizytował tutaj konspiracyjny Związek Strzelecki, który był organizowany w Belgii i Francji. (...) Piłsudski jest jednym z najważniejszych ojców odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest też tym, który miał ogromny wpływ na to, że w 1920 roku zatrzymano nawałę bolszewicką w Warszawie. Gdyby Warszawa została zdobyta, to może padłby i Berlin, a może też Bruksela - zaznaczył.

Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski podkreślił, że odsłonięcie pomnika było możliwe dzięki wsparciu IPN, który sfinansował inicjatywę. To też wielkie święto dla naszej ambasady, bo na jej terenie na stałe znajdzie się ślad historii Polski i świadectwo obecności Polaków w historii Europy i Belgii. Budynek ambasady od blisko 100 lat jest własnością Polski. To miejsce wszystkim Polakom w Belgii kojarzy się z naszym krajem - powiedział PAP.

Orzechowski odczytał też na uroczystościach list Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, który w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wyraził uznanie dla inicjatywy powstania pomnika w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Niech odsłonięcie popiersia marszałka będzie symbolem zwycięstwa i odzyskanej wolności - napisał Kwiatkowski w liście.

Jak podkreśla IPN, Piłsudski jest symbolem i wyrazicielem idei walki o wolność Rzeczypospolitej Polskiej. To on jako pierwszy Polak po 1864 r. rzucił hasło walki zbrojnej o suwerenną Polskę i niezłomnie je realizował. Swoją drogę do wolności przypieczętował w 1920 r., kiedy - jak podkreśla Instytut - już jako Marszałek Polski obronił świeżo zdobytą niepodległość przed najazdem bolszewickiej Rosji.

(az)