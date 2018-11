​CN Tower w Toronto, najwyższa wieża na półkuli zachodniej, 11 listopada rozbłyśnie na biało i czerwono z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - poinformował Konsulat Generalny RP w Toronto, zapraszając do wspólnego świętowania rocznicy.

CN Tower to najwyższa wieża na półkuli zachodniej / WARREN TODA / PAP/EPA

Budowla zostanie podświetlona w kolorach polskiej flagi w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Obchodzony w tym roku jubileusz ma znaczenie szczególne. Dokładnie 11 listopada 1918 roku, po ponad wieku nieobecności, Polska wróciła na mapy Europy. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania razem z nami jednej z najradośniejszych rocznic w historii naszego kraju - czytamy w komunikacie.

CN Tower, czyli Canada's National Tower, to wizytówka i jedna z głównych atrakcji Toronto, odwiedzana przez ok. 2 mln turystów rocznie. Jej budowę ukończono w 1976 roku. Wieża wznosi się na wysokość 553,3 metrów i do 2007 roku była to najwyższa wolnostojąca budowla na świecie. Do dziś jest ona najwyższą wolnostojącą strukturą na półkuli zachodniej i dziewiątą najwyższą na świecie.

W Kanadzie 11 listopada obchodzony jest jako Dzień Pamięci (Remembrance Day) o żołnierzach poległych podczas I wojny światowej. Od 1921 roku symbolem tego święta jest czerwony mak, zaczerpnięty z wiersza "Na polach Flandrii" kanadyjskiego poety, lekarza i żołnierza Johna McCrae. Dla uczczenia Dnia Pamięci oraz setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, CN Tower będzie tego dnia podświetlona również w kolorze czerwonych maków.

(az)