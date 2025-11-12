Założyciele marki Nobu: Robert De Niro, Nobu Matsuhisa i Meir Teper przyjechali do Polski, by opowiedzieć o specjalnym projekcie kulturalnym. Przy krakowskich Błoniach ma powstać Centrum Kultury z między innymi salą teatralną, koncertową, biblioteką, galerią sztuki i hotelem. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim z RMF FM mieli okazję opowiedzieć o kulisach tego projektu.

Robert De Niro rozmawiał z Tomaszem Terlikowskim / RMF FM

W Krakowie powstanie prestiżowa restauracja Nobu oraz kompleks Nobu Cultural District, łączący funkcje kulturalne, edukacyjne i hotelowe.

Nowa restauracja połączy japońską kuchnię Nobu z polskimi tradycjami kulinarnymi, wykorzystując lokalne składniki.

W związku z tym projektem Kraków odwiedził legendarny amerykański aktor Robert De Niro. Udzielił wywiadu Tomaszowi Terlikowskiemu z RMF FM.

Kraków już wkrótce wzbogaci się o nową, prestiżową restaurację. Sieć Nobu, znana na całym świecie z wyjątkowego podejścia do kuchni i niepowtarzalnej atmosfery, zdecydowała się otworzyć swój lokal właśnie tutaj. Decyzja ta nie jest przypadkowa - jak podkreślają przedstawiciele marki, wybór Krakowa to efekt fascynacji zarówno bogatą historią miasta, jak i jego dynamicznie rozwijającą się sceną kulinarną. Przedstawiciele Nobu podkreślają, że to właśnie atmosfera miasta, jego historia oraz otwartość mieszkańców były kluczowe przy podejmowaniu decyzji o otwarciu nowej restauracji.

Kraków to słynne miasto, znane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Byłem tu wiele lat temu i już wtedy zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To miejsce pełne historii, które inspiruje do tworzenia czegoś wyjątkowego - mówi Meir Teper, biznesmen i producent filmowy.

Byłem bardzo pod wrażeniem tego, co Filip (Adamczak, jeden z założycieli grupy SAO - przyp. red.) przywiózł do Nowego Jorku. Pokazał, co robi. Chciał stworzyć tu centrum kultury razem z nami. No i pomyślałem, że to jest bardzo, bardzo obiecujący, świetny pomysł... - przyznał z kolei Robert De Niro w rozmowie z RMF FM.

Nowy lokal ma być nie tylko restauracją, ale także miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i inspiracji. Twórcy projektu podkreślają, że zależy im na stworzeniu przestrzeni, która będzie żyła własnym rytmem i przyciągała zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów z całego świata.

Na pytanie Tomasza Terlikowskiego o to, które miasto Robertowi De Niro w Polsce podoba się bardziej, Kraków czy Warszawa, aktor odpowiada dyplomatycznie: To są dwa różne miasta. Całkowicie różne. Lubimy oba i to byłoby bardzo niegrzeczne, mówiąc, że jedno lubi się bardziej od drugiego. Nie można tak powiedzieć.

Połączenie kuchni Nobu z polską tradycją

Nobu to marka, która od lat słynie z innowacyjnego podejścia do kuchni. W swoich restauracjach na pięciu kontynentach łączy japońską precyzję z lokalnymi smakami. W Krakowie nie będzie inaczej - szefowie kuchni planują korzystać z lokalnych produktów i inspirować się polską tradycją kulinarną.

Chcę połączyć nasz styl Nobu z polskim stylem gotowania. Lubię tworzyć coś nowego, eksperymentować z lokalnymi składnikami i odkrywać nowe smaki. Kraków to miasto z wielkim duchem i dumną historią, podobnie jak Japonia. To dla mnie ogromna inspiracja - podkreśla w rozmowie z RMF szef kuchni Nobu Matsuhisa.

Plany zakładają, że w menu znajdą się zarówno klasyczne dania Nobu, jak i autorskie kompozycje inspirowane polskimi smakami. Goście będą mogli spróbować unikalnych połączeń, które zaskoczą nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Współzałożyciele marki Nobu: amerykański aktor Robert De Niro, amerykańsko-izraelski producent filmowy i biznesmen Meir Teper i japoński szef kuchni Nobu Matsuhisa (2L) gościli w Krakowie w związku z powstającą najnowszą inwestycją Nobu Hotel, Restaurant & Residences.

Nobu Cultural District powstaje w Krakowie

W historycznym budynku Miastoprojektu przy ul. Kraszewskiego w Krakowie powstaje Nobu Cultural District - nowoczesny kompleks łączący funkcje kulturalne, edukacyjne i hotelowe. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, w którym 60 proc. przestrzeni przeznaczono na kulturę i rozwój. W ramach inwestycji powstaną m.in. teatr, sala koncertowa, kino inspirowane twórczością Roberta De Niro, klub jazzowy, galeria sztuki, inkubator innowacji dla studentów, studio nagrań, przestrzenie coworkingowe, biblioteka oraz czytelnia.

Na terenie kompleksu znajdą się także kawiarnie, księgarnie, piekarnie, restauracje i butiki. Z tarasów budynku rozciąga się widok na Błonia i Stare Miasto, a wewnętrzne dziedzińce zapewnią kameralne miejsca odpoczynku. Projekt zakłada stworzenie otwartej przestrzeni dla mieszkańców, studentów, artystów i gości.

Podczas oficjalnej wizyty założycieli Nobu odsłonięty zostanie obraz Roberta De Niro Seniora, który wzbogaci kolekcję SAO ART prezentowaną w galerii sztuki.

Jak podkreśla Nobu Matsuhisa, współzałożyciel marki: Dobre jedzenie oznacza włożenie serca w gotowanie i użycie starannie wybranych składników.

Dobra obsługa oznacza sztukę uważności — przewidywania potrzeb gościa, zanim zostaną wypowiedziane.

Miastoprojekt, założony w 1952 roku, był jednym z największych biur architektonicznych w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za projekt Nowej Huty i ponad 11 tysięcy obiektów publicznych. Po latach zapomnienia, dzięki SAO Investments, budynek i jego dziedzictwo zyskują nowe życie. W odrestaurowanym kompleksie znajdą się hotel Nobu, restauracja, spa, centrum wellbeing, klinika longevity, sale konferencyjne, cukiernia, piekarnia oraz liczne przestrzenie kulturalne i edukacyjne.

