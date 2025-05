Krytyka Trumpa

Aktor nie szczędził słów krytyki pod adresem Trumpa, nazywając go "filisterskim prezydentem" i wzywając branżę filmową do działania.

Problem jest globalny, nie dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Nie możemy po prostu siedzieć i patrzeć na to jak na film. Musimy działać - bez przemocy, ale z pasją i zaangażowaniem. Nadszedł czas, by każdy, komu zależy na wolności, zorganizował się, zaprotestował. A kiedy nadejdą wybory - by poszedł zagłosować. Dzisiaj i w ciągu najbliższych 11 dni ukazujemy naszą siłę oraz zaangażowanie w celebrowanie sztuki i tego wspaniałego wydarzenia. Wolność, równość, braterstwo. Niech żyje festiwal w Cannes - apelował De Niro, podkreślając potrzebę organizowania się i protestowania przeciwko polityce ograniczającej wolność artystyczną.

W trakcie gali przypomniano również najważniejsze role De Niro, a laudację na cześć laureata wygłosił Leonardo DiCaprio. Festiwal w Cannes, jak zaznaczył De Niro, jest nie tylko świętem kina, ale również miejscem, gdzie celebrowane są wartości demokratyczne.

22 filmy ubiegają się o Złotą Palmę

Oprócz wyróżnienia dla De Niro, festiwal zaprezentował jury konkursu głównego, na czele z Juliette Binoche, oraz zapowiedział filmy ubiegające się o Złotą Palmę. Wśród nich znalazły się dzieła reżyserów z całego świata, w tym siedem filmów zrealizowanych przez kobiety. W sumie to 22 produkcje.

Festiwal Filmowy w Cannes jest nie tylko okazją do celebrowania osiągnięć kinematografii, ale również platformą do dyskusji na temat aktualnych wyzwań politycznych i społecznych.