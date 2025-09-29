W centrum Krakowa, tuż przy Błoniach i stadionie Cracovii, powstaje wyjątkowy kompleks hotelowo-mieszkalny sygnowany przez Nobu Hospitality. Inwestycja, której współwłaścicielem jest hollywoodzki aktor Robert De Niro, ma stać się nowym centrum kultury, designu i miejskiej energii. Projekt obejmuje nie tylko luksusowe apartamenty i hotel, ale także cztery podziemne kondygnacje z nowoczesnym schronem bezpieczeństwa.

Luksusowy hotel, apartamenty i schron 17 metrów pod ziemią – takiego projektu w Krakowie jeszcze nie było!, fot. Nobu / Clemens Bilan / PAP/EPA

Nowy wymiar luksusu w centrum Krakowa

W samym sercu Krakowa trwa budowa spektakularnego kompleksu, który ma zmienić oblicze miasta. Inwestycja realizowana przez Nobu Hospitality, światową sieć hotelową i restauracyjną, powstaje na terenie dawnego Miastoprojektu - historycznego gmachu będącego niegdyś największą pracownią architektoniczną Polski Ludowej. Nowoczesny apartamentowiec stanie tuż za tym budynkiem, na miejscu dawnego magazynu i biur.

Dwa etapy inwestycji i imponująca architektura

Projekt podzielono na dwa etapy. W pierwszej fazie powstaje nowa, pięciokondygnacyjna kubatura o wysokości 16 metrów. Budynek wyróżnia się schodkową strukturą, która zwęża się ku górze i jest częściowo pokryta roślinnością. Autorem projektu jest krakowska pracownia SAO Investments, która stawia na połączenie nowoczesności, kreatywności i odpowiedzialnej urbanistyki.

W nowym budynku znajdzie się 80 ekskluzywnych apartamentów, a także przestrzenie biurowe, konferencyjne, edukacyjne oraz gastronomiczno-handlowe. Jednym z kluczowych punktów będzie restauracja Nobu, która ma być wizytówką całego kompleksu.



Cztery piętra pod ziemią i nowoczesny schron

Podziemna część inwestycji to aż cztery kondygnacje. Oprócz garaży i zaplecza technicznego, na najniższym poziomie, około 17 metrów pod ziemią, powstanie schron bezpieczeństwa. Według dokumentacji projektowej schron zostanie wyposażony w szczelną obudowę wykopu w postaci ściany szczelinowej o grubości minimum 80 centymetrów, co ma zapewnić bezpieczeństwo nawet poniżej poziomu wód gruntowych. Szczegóły dotyczące wielkości schronu nie zostały jeszcze ujawnione.

Hotel w historycznym gmachu i centrum kultury

Drugi etap inwestycji obejmie przebudowę istniejącego budynku Miastoprojektu, w którym powstanie hotel z 100 pokojami. Nobu Kraków ma być nie tylko miejscem luksusowego wypoczynku, ale również dynamicznym centrum kultury i życia miejskiego. W planach jest stworzenie dzielnicy kulturalnej z teatrem, salą kinową, studiem nagrań, przestrzenią coworkingową oraz galerią sztuki. Kompleks ma być otwarty zarówno dla turystów, jak i mieszkańców Krakowa.

Nobu Hospitality to sieć luksusowych hoteli i restauracji, której współwłaścicielem jest Robert De Niro. Firma powstała z inicjatywy aktora, japońskiego szefa kuchni Nobuyukiego Matsuhisy oraz producenta filmowego Meira Tepera. Obecnie marka posiada ponad 50 restauracji i 13 hoteli na pięciu kontynentach. Krakowski kompleks ma być kolejnym flagowym projektem, który połączy światowy luksus z lokalnym charakterem.

Inwestycja Nobu w Krakowie to nie tylko luksusowy hotel i apartamenty, ale także miejsce, które ma inspirować i integrować społeczność. Dzięki bogatej ofercie kulturalnej, nowoczesnej architekturze i wyjątkowej lokalizacji, kompleks ma szansę stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie Krakowa, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.