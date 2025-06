Radio RMF24 nie zwalnia tempa – na wakacje zespół naszej informacyjnej stacji przygotował dla słuchaczy wiele autorskich propozycji. Oprócz nich na antenie – jak zawsze – pojawiać się będą najbardziej aktualne newsy i komentarze.

Owocowe Poniedziałki

W wakacyjne poniedziałki po 10:00 podążać będziemy szlakiem polskich owoców sezonowych. No co aktualnie jest sezon? Co najświeższego można kupić na targu? I jakie pyszności wyczarować z tego, co dają nasze uprawy? O tym wszystkim w Radiu RMF24 opowie Przemek Błaszczyk, restaurator, ceniony szef kuchni, finalista drugiej edycji programu "Top Chef Polska". O zdrowotnych właściwościach sezonowych owoców porozmawiamy natomiast z dietetyczką Małgorzatą Pielichowską. Truskawka kaszubska, maliny z Lubelszczyzny, wiśnia nadwiślańska czy jabłka grójeckie nie będą miały przed Wami tajemnic.

Z dala od tłumu

We wtorki po 10:00 dziennikarze Radia RMF24 łączyć będą się z przewodnikami po europejskich miastach, którzy pokażą ich inne oblicza. Planujecie city break w Walencji, Rzymie czy w Pradze? Nasi goście podpowiedzą Wam, gdzie się wybrać, by uniknąć tłumu i zwiedzić nieoczywiste miejsca.

Wakacyjne gastro-mity

W czwartki w Radiu RMF24 obalać będziemy najpopularniejsze żywieniowe mity lata. Sprawdzimy, czy lody rzeczywiście pomagają schłodzić organizm? A może grillowane warzywa tracą wszystkie wartości odżywcze? Z pomocą ekspertów oddzielimy fakty od fikcji, żeby letnie smaki były nie tylko pyszne, ale i zdrowe!

Podcastowe weekendy

W weekendy Radio RMF24 zaproponuje słuchaczom nowe podcasty: "Czarne skrzynki", czyli okoliczności największych katastrof, "Kulisy History Hiking", w którym Mateusz Kudła i Maciej Regewicz odkrywają mroczne karty historii XX wieku, "Wszyscy ludzie Trumpa", gdzie Andrzej Kohut zaprezentuje najbliższych współpracowników prezydenta USA. Nie zabraknie także "O tym się mówi", w którym co tydzień zbieramy najciekawsze komentarze do aktualnych wydarzeń.