Bogdan Zalewski, który poprowadzi poranny program w Radiu RMF24, zaprosił do Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i były wojewoda lubelski jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego życia politycznego.

Przemysław Czarnek specjalizuje się w zagadnieniach prawa konstytucyjnego, dlatego nasz dziennikarz zapyta go po pierwsze o konflikt wokół mediów publicznych. Kto tak naprawdę sprawuje teraz władzę nad TVP? Czy obecna władza reprezentowana przez Sejm oraz ministra kultury spełniła wszystkie prawne wymogi w przejmowaniu pieczy nad telewizją publiczną? Kto działa zgodnie z prawem: wprowadzający nowy ład medialny czy opierający się tym zmianom? Gdzie tkwi jądro sporu? Gdzie jest źródło obecnego zamieszania? Czy powodem przepychanek są działania obecnych władz czy decyzje poprzednich? Jak i kiedy ucichnie ta fatalna przedświąteczna kakofonia głosów?

Jak jako polityk PiS i prawnik ocenia sytuację posłów swojego ugrupowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, po tym, jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał decyzję o wygaszeniu ich mandatów. W środę Sąd Okręgowy w Warszawie wymierzył im prawomocne kary po dwa lata więzienia. Według prezydenta zostali ułaskawieni i ta decyzja nie została zmieniona. Co dalej?

Inna istotna tematyka to nowe porządki w edukacji. Które zmiany zaproponowane przez nową szefową resortu Barbarę Nowacką najbardziej niepokoją byłego szefa MEiN? Którym inicjatywom przyklaskuje? Czy widzi jedynie antykonserwatywną rewolucję w oświacie? A może dostrzega elementy kontynuacji swoich starań w Ministerstwie Edukacji i Nauki?

Jak Przemysław Czarnek, jako przeciwnik przymusowej relokacji nielegalnych migrantów do krajów członkowskich, ocenia porozumienie w sprawie paktu migracyjnego? Czy ta decyzja utwierdza go we wcześniejszych obawach? Czy też są w niej pozytywne aspekty, które łagodzą wątpliwości i osłabiają sprzeciw?

