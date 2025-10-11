„Rośniemy dużo szybciej niż Europa” – przyznał w Radiu RMF24 Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i ekspert rynku lotniczego, pytany o prognozy dla polskiego lotnictwa. W tym roku liczba pasażerów w ruchu lotniczym sięgnie 9,8 miliarda – przewiduje Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych. W rozmowie z Krzysztofem Urbańskim ekspert analizował, jak rozwija się branża w Polsce i na świecie.

„Rośniemy dużo szybciej niż Europa” – przyznał w Radiu RMF24 Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i ekspert rynku lotniczego, pytany o prognozy dla polskiego lotnictwa. / Shutterstock

W 2025 roku padnie rekord liczby pasażerów lotniczych na świecie - blisko 10 miliardów.

Polska notuje jeden z najszybszych wzrostów w Europie - 13 proc. w 2024 roku.

Tanie linie lotnicze dominują na polskim rynku, stanowiąc 65 proc. przewozów.

Ciekawe informacje z różnych zakątków świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Historyczny wynik

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rekordowy rok w lotnictwie. Świat zbliża się do 10 miliardów pasażerów

Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych w "World Traffic Report" podała rekordowe dane mówiące o blisko 10 miliardach pasażerów w tym roku. Prezes ZDG TOR twierdzi, że tę liczbę powinno się podzielić na pół. Dane podane przez Radę Portów Lotniczych liczą każdego z nas przynajmniej 2 razy - ocenił ekspert, wyjaśniając, że liczona jest podróż w jedną stronę, a także powrotna. Jego zdaniem powinno się zatem mówić o liczbie ok. 5 miliardów, która i tak jest rekordowa.

Światowe lotnictwo

Adrian Furgalski ocenił, że "lotnictwo lubi pokój". Wymienił globalne konflikty jako poważny czynnik spowalniający rozwój. W tym momencie wojna w Ukrainie utrudnia funkcjonowanie linii lotniczych. Jako przykład ekspert podał zamknięcie przestrzeni nad Syberią, co zmusiło linię lotniczą Finnair do przemodelowania swojej strategii biznesowej, która korzystała z możliwości lotów do Azji nad Rosją.

Jeżeli (...) świat jest w miarę zdrowy, to lotnictwo się rozwija. Gdyby pandemia nie zatrzymała tej tendencji wzrostowej, to byśmy już dawno mieli powyżej tych 10 miliardów. Ostatni rok przed pandemią, 2019, to było 4,5 miliarda - zaznaczył gość Krzysztofa Urbańskiego.

Polska na tle Europy

Polska jest szczęśliwym krajem, bo mamy jeden z największych wzrostów gospodarczych i rośniemy ponad 3,5 raza szybciej niż Europa - podkreślił Furgalski. Nasz kontynent, jak ocenił, jest w stagnacji. Bardzo się wyróżniamy. Po ośmiu miesiącach mieliśmy 13 proc. wzrostu. Europa wzrost na koniec roku pewnie będzie miała w okolicach 3,5 proc. - dodał.

Furgalski zaznaczył, że Polska boryka się z pewnymi komplikacjami, które spowalniają rozwój lotnictwa, takimi jak decyzja o nierozbudowywaniu przepustowości Okęcia i Modlina, ale można znaleźć również przykłady obiecująco rozwijających się lotnisk, takich jak Kraków Balice.

Ekspert określił nasz rynek jako młody i rozwijający się. Liczba podróży na mieszkańca w Polsce jest wciąż mała, bo to jest 1,6 podróży, podczas gdy w całej Europie to jest ponad 3 podróże. 40 proc. Polaków nigdy nie było na pokładzie samolotu - wskazał dane gość RMF24. Przewidujemy na 2040 r. w Polsce 100 milionów pasażerów i myślę, że osiągniemy to wcześniej - dodał i zdradził, że zainteresowanie naszym rynkiem, m.in. przez amerykańskie linie lotnicze, jest olbrzymie. Rozwija się również polska linia lotnicza LOT, która otwiera nowe destynacje i wzmacnia flotę samolotów.

Tak jak w Europie, również w Ameryce Północnej wzrost spowolnił, na co wpływa m.in. polityka Stanów Zjednoczonych, która utrudnia wjazd do kraju. Część turystów jest zatrzymywana na lotniskach i "cofana" do kraju, z którego przylecieli, co odstrasza potencjalnych odwiedzających.

Tanie linie

Adrian Furgalski przypomniał, że latanie w Polsce "zeszło pod strzechy" po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, na czym szczególnie zyskała polska klasa średnia. Jak ocenił ekspert, w Europie i w Polsce tanie linie lotnicze są znaczące. Budżetowe linie stanowią 65 proc. naszego rynku i plasują się na pierwszym miejscu.

Tani przewoźnicy usiłują również wzmocnić swoją pozycję w Azji, w tym w Chinach. Póki co prognozy wskazują, że liczba pasażerów budżetowych przewoźników będzie rosła, ponieważ do tej pory nie sprawdzają się prognozy o wzroście cen ropy. Ceny biletów będą raczej utrzymywać się na obecnym poziomie.

Opracowanie: Karolina Galus



