W sercu Toskanii, w pobliżu miejsca, gdzie przed wiekami żył i tworzył Leonardo da Vinci, naukowcy dokonali zdumiewającego odkrycia. Dzięki zaawansowanym badaniom genetycznym udało się zidentyfikować pięciu mężczyzn, którzy są bezpośrednimi potomkami tego renesansowego geniusza. Wśród nich znalazł się wynalazca-amator, artysta i spawacz, co pokazuje, że niezwykły talent i pasje Leonarda nadal płyną w żyłach jego następców.

Puzzle z postacią Mona Lisy z obrazu Leonarda da Vinci / Shutterstock

Włoscy naukowcy odkryli pięciu żyjących potomków Leonarda da Vinci mieszkających niedaleko jego rodzinnego miasta Vinci.

Potomkowie nie tylko odziedziczyli geny, ale też pasje i talenty podobne do renesansowego mistrza, jak latanie czy tworzenie gobelinów.

Trzydziestoletnie badania pozwoliły stworzyć drzewo genealogiczne obejmujące ponad 400 osób i 21 pokoleń, co pomaga lepiej zrozumieć genetyczne podstawy kreatywności da Vinci.

Chcesz poznać więcej fascynujących szczegółów o rodzinie i tajemnicach Leonarda da Vinci? Sprawdź pełny artykuł!

W poszukiwaniu genetycznych śladów geniuszu

Zespół włoskich naukowców, w skład którego wchodzą historycy, biolodzy molekularni i antropolodzy sądowi, od lat prowadzi detektywistyczną pracę, by prześledzić losy rodziny Leonarda da Vinci aż do roku 1331. Przełom nastąpił, gdy udało się pozyskać materiał genetyczny ze szczątków w rodzinnym grobowcu w kościele Santa Croce w Vinci. To właśnie tam badacze odkryli pięciu żyjących potomków, którzy nieświadomi swojego pochodzenia, mieszkają niedaleko miejsca urodzenia ich sławnego przodka.

Rodzina pełna pasji

Odnalezieni potomkowie Leonarda, w wieku od 49 do 89 lat, wydają się odziedziczyć nie tylko geny, ale i zainteresowania renesansowego mistrza. Dalmazio Vinci, najstarszy z krewnych, podobnie jak Leonardo, ma pasję do latania, a Mauro Vinci jest twórcą gobelinów. Bruno Vinci, emerytowany mechanik, Milko Vinci, który podziela z Leonardem leworęczność i fascynację mechaniką, oraz Giovanni Vinci, twórca innowacyjnych rozwiązań technicznych, to kolejne przykłady na to, jak talent i kreatywność mogą być przekazywane przez pokolenia.

Genealogia, która rzuca nowe światło na dziedzictwo Leonarda

Dzięki trzydziestoletnim badaniom Alessandro Vezzosiego i Agnese Sabato świat ujrzał imponujące drzewo genealogiczne Leonarda, które obejmuje ponad 400 osób i sięga 21 pokoleń wstecz. Ta genealogiczna podróż nie tylko pozwoliła na identyfikację żyjących potomków, ale również otwiera drogę do głębszego zrozumienia genetycznych podstaw niezwykłej kreatywności da Vinci.

Leonardo DNA Project – w kierunku odkrycia tajemnic geniuszu

Projekt Leonardo DNA Project, inicjatywa międzynarodowego zespołu naukowców, ma na celu nie tylko odtworzenie linii rodowej rodziny da Vinci, ale również zrozumienie biologicznych korzeni jego talentu. Interesujące jest to, że Leonardo mógł intuicyjnie dostrzegać koncepcje epigenetyczne, co stanowi kolejny dowód na jego genialność.

Sekrety rodzinne i tajemnice artystyczne

Oprócz przełomów w badaniach genetycznych, autorzy książki "Genìa Da Vinci" odkryli również sekrety związane z domami rodziny da Vinci i tajemniczą postacią matki Leonarda, Cateriny.

Leonardo da Vinci zmarł w 1519 roku. Nie miał dzieci, ale uważa się, że miał 22 przyrodnich braci i sióstr. Zdaniem badaczy udało się zidentyfikować 15 bezpośrednich potomków ojca Leonarda w linii męskiej. Naukowcy nie wykluczają, że matka geniusza Caterina mogła być niewolnicą przemyconą z Europy Wschodniej.