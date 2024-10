Polskie Linie Lotnicze LOT zawieszają latanie nad Iranem – ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. To pokłosie wczorajszego ataku rakietowego Iranu na Izrael.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Iran wystrzelił niemal 200 rakiet, nie ostrzegając o tym pilotów samolotów pasażerskich. Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna, dlatego LOT będzie teraz omijał tę część świata.

Odczują to przede wszystkim ci pasażerowie Polskich Linii Lotniczych LOT, którzy latają albo zamierzają polecieć do Indii. Ich podróż wydłuży się o mniej więcej 40 minut.

Wczoraj wieczorem lot naszych narodowych linii z Warszawy do Bombaju musiał zostać przekierowany nad Azerbejdżan. Potem kierował się nad Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Pakistan i dalej do Indii. Właśnie po to, by ominąć Iran.

Dodatkowo od połowy sierpnia LOT omija Izrael i Liban - będzie to robił do odwołania.

To wydłuży podróż i wpłynie też na wyższe ceny biletów. Ale bezpieczeństwo - jak słyszymy - jest najważniejsze.