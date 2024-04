Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie Marcin Krzyżanowski, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, Warsaw Institute.

/ RMF FM

Słuchaj nas w internecie!

Z naszym gościem porozmawiamy o śmierci siedmiu pracowników organizacji charytatywnej World Central Kitchen, w tym obywatela Polski podczas ataku sił izraelskich na Strefę Gazy. Eksperta zapytamy też o to, kiedy i czy w ogóle Izrael ulegnie międzynarodowej presji i zakończy wojnę.

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!