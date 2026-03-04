Grzegorz Braun po raz kolejny nie stawił się na przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Miał usłyszeć sześć zarzutów, w tym dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej lekarki Gizeli Jagielskiej. Europoseł i lider skrajnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej przedstawił usprawiedliwienie.

Grzegorz Braun / Piotr Nowak / PAP

Grzegorz Braun nie pojawił się dzisiaj w prokuraturze.

To już druga próba postawienia mu zarzutów związanych głównie z incydentem w oleśnickim szpitalu, gdzie miał m.in. naruszyć nietykalność cielesną lekarki poprzez popychanie jej i przytrzymywanie rękoma.

Nie stawił się, ale... wskazał kiedy może

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Damian Pownuk poinformował, że lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun po raz kolejny nie stawił się na wyznaczone na 4 marca przesłuchanie. Dzień wcześniej nadesłał śledczym usprawiedliwienie swojej nieobecności. Tłumaczył ją obowiązkami związanymi z mandatem europosła.

Jednocześnie pan Braun wskazał, w jakich terminach może się stawić w prokuraturze. W tej sytuacji to już w gestii prokuratora referenta będzie wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Myślę, że korespondującego z tym terminem, który wskazał - powiedział prok. Pownuk.

Śledczy nie sprecyzował, o jakie daty chodzi, ale powiedział, że są to nieodległe terminy i europoseł podał ich kilka. Zaznaczył też, że bez zgody Parlamentu Europejskiego nie jest możliwe doprowadzenie europosła do prokuratury. Na to potrzeba odrębnej zgody na zatrzymanie i doprowadzenie. Dodał, że jeżeli będzie to nieuzasadniona i nieusprawiedliwiona nieobecność, to wtedy prokurator ma możliwość zawnioskowania o taką zgodę.

Prokurator Damian Pownuk w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu - europoseł Grzegorz Braun się nie stawił; 4 marca 2026 / Maciej Kulczyński / PAP

Grzegorz Braun nie stawił się już 17 lutego i 13 stycznia

To druga próba postawienia Braunowi zarzutów. Jego poprzednie przesłuchanie miało się odbyć 17 lutego. Europoseł stawił się wówczas w prokuraturze, ale złożył wniosek o wyłączenie ze śledztwa prok. Karoliny Stockiej-Mycek, która była referentem postępowania. Z tego powodu Braun nie usłyszał zarzutów, a czynności zostały zawieszone do czasu rozpatrzenia wniosku. Polityk został wcześniej wezwany do prokuratury na 13 stycznia, ale przedstawił wówczas zwolnienie lekarskie.

25 lutego zastępca prokuratora okręgowego we Wrocławiu odrzucił ten wniosek. Prok. Stocka-Mycek nie prowadzi jednak dalej śledztwa, w którym Braun ma usłyszeć zarzuty, bo wcześniej została awansowana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Do sprawy wyznaczono nowego referenta.

Czego dotyczą zarzuty, które miał usłyszeć Grzegorz Braun?

Braun miał usłyszeć zarzuty związane z sześcioma czynami. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu w kwietniu ubiegłego roku. Chodzi o:

bezprawne pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy,

naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma,

znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych,

pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

16 kwietnia 2025 roku Grzegorz Braun wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Jak twierdził, dokonywał obywatelskiego zatrzymania. Lekarka, relacjonując mediom, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała m.in., że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym. Kolejne zarzuty dotyczą zniszczenia plakatów w marcu 2025 r. w Opolu i namawiania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie. To zdarzenie miało mieć miejsce 14 grudnia 2023 r.

Parlament Europejski 13 listopada ubiegłego roku opowiedział się za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi, co otworzyło wrocławskiej prokuraturze drogę do ogłoszenia zarzutów.

Zdarzenia w szpitalu w Oleśnicy

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę w sprawie wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie C. oraz czterem innym osobom. Marta C. odpowie za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego w szpitalu w Oleśnicy podczas "obywatelskiego zatrzymania" dokonywanego przez Brauna. Śledczy zarzucają jej również, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki poprzez jej przytrzymywanie rękami podczas i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych lekarza.

10 grudnia Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła śledztwo w sprawie przeprowadzenia w oleśnickim szpitalu aborcji z naruszeniem prawa przez lekarkę Gizelę Jagielską . Postępowanie zostało wszczęte na początku 2025 roku. Podjęto je po doniesieniach medialnych, w których podnoszono, że w szpitalu w Oleśnicy doszło do sprzecznego z prawem przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Według prokuratury przerwanie ciąży przez lekarkę 29 października 2024 r. w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy oraz inne jej działania związane z tą procedurą nie miały "znamion czynu zabronionego".

Nie tylko Oleśnica. Jakie jeszcze kontrowersje ma na koncie polityk?

Grzegorz Braun zasłynął nie tylko ze zdarzeń w oleśnickim szpitalu, ale też ze skrajnie prorosyjskiej retoryki czy z takich incydentów, jak zniszczenie choinki w gdańskim sądzie, uważając ją za symbol "szkodliwej ideologii", podpalenie flagi Unii Europejskiej, zniszczenie w Sejmie wystawy organizacji "Tęczowe Opole" dotyczącej promowania równości czy zgaszenie świec chanukowych w Sejmie. Europoseł ma na swoim koncie ma także przeczącą faktom wypowiedź, w której zanegował istnienie komór gazowych w obozie koncentracyjnym Auschwitz.