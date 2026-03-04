Polska Grupa Górnicza i Węglokoks Kraj zawarły porozumienie w sprawie alokacji blisko 300 pracowników likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu. Przeniesienie załogi ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - poinformowała PGG.

Kopalnia Bobrek / LUCYNA NENOW / POLSKA PRESS / East News

Polska Grupa Górnicza i Węglokoks Kraj uzgodniły przeniesienie blisko 300 pracowników likwidowanej kopalni Bobrek w Bytomiu.

Ostatnia tona węgla z kopalni Bobrek została wydobyta 30 grudnia 2025 roku; od 1 stycznia 2026 r. trwa likwidacja zakładu.

Jak uściśliła PGG, firma ta podpisała z właścicielem Bobrka porozumienie określające zasady i tryb przeniesienia górników zatrudnionych do tej pory w bytomskiej kopalni.

Alokacja na wniosek pracowników

Pracownicy chcący skorzystać z możliwości zatrudnienia w PGG zgłaszali chęć przeniesienia dotychczasowemu pracodawcy. Alokacja odbędzie się na wniosek pracowników za porozumieniem stron, a proces zatrudnienia prowadzony będzie przez PGG, która wybierze osoby spełniające kryteria formalne i kwalifikacyjne.

PGG zaakcentowała, że porozumienie zostało zawarte zgodnie z instrumentami przewidzianymi w punkcie V umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji woj. śląskiego z maja 2021 r.

Ostatnia symboliczna tona węgla z Bobrka wyjechała uroczyście na powierzchnię 30 grudnia 2025 r. 1 stycznia br. rozpoczęto likwidację zakładu.

24 lutego br. wiceminister energii Konrad Wojnarowski relacjonował na sejmowej podkomisji transformacji, że zatrudnienie na koniec zeszłego roku w Bobrku wynosiło 1829 osób. Dotąd wszyscy pracownicy Bobrka byli zagospodarowani do prac likwidacyjnych.

Likwidacja kopalni

Likwidacja kopalni jest prowadzona zgodnie z programem zaakceptowanym przez resort energii 17 lutego br. Trwa likwidacja infrastruktury dołowej, zabudowano tamy podsadzkowe, podsadzane są wyrobiska, przygotowywana jest likwidacja szybu Ignacy. W tym roku planowana jest też likwidacja ok. 30 obiektów powierzchniowych w rejonie szybów głównych.

Pod kątem instrumentów osłonowych dla pracowników likwidowanych przedsiębiorstw górniczych, które przewiduje obowiązująca od 1 stycznia br. znowelizowana ustawa górnicza, na połowę marca br., kiedy planowane są pierwsze odejścia, zaplanowano wypłatę Węglokoksowi Kraj pierwszej transzy dotacji ok. 40 mln zł.

Górnicy z Bobrka

Ogółem w 2026 r. z Bobrka ma odejść 250 osób, kolejne 246 ma skorzystać z urlopów górniczych. Już wcześniej uzgodniono porozumienie ws. alokacji do PGG 150 osób, teraz sfinalizowano porozumienie dot. przeniesienia 150 następnych pracowników.

Według informacji ME, Węglokoks Kraj nie planuje dotąd przekazywania nieruchomości w formie darowizny, w pierwszej kolejności planuje zbywać pozostały majątek na zasadach komercyjnych.

Zakończenie wydobycia w Bobrku było następstwem opinii komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego po tragicznym zdarzeniu w zakładzie z marca 2024 r. Komisja wydała wówczas negatywną opinię dotyczącą możliwości bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w kluczowym dla zakładu rejonie.

Likwidowana kopalnia Bobrek należy do spółki Węglokoks Kraj - wydzielonej ze struktur Węglokoksu i należącej bezpośrednio do Skarbu Państwa. Prowadziła wydobycie w oparciu o infrastrukturę bytomskiej kopalni Bobrek (w dzielnicy Bytomia o tej nazwie). Średnioroczne wydobycie zakładu - jedynego należącego do spółki - wynosiło w ostatnich latach ok. 1 mln ton.

Kopalnia Bobrek powstała w 1922 r. jako kopalnia Gräfin Johanna, wcześniej (od 1907 r.) stanowiąca część skonsolidowanej kopalni Paulus-Hohenzollern. Pod nazwą Bobrek działała w latach 1945-2005, następnie stała się częścią kopalni Bobrek-Centrum. Jej obszar górniczy obejmował prawie 8 km kw. Umowa społeczna z 2021 r. przewidywała początkowo działanie Bobrka do 2040 r.