W sobotę w Krakowie Jarosław Kaczyński ma przedstawić kandydata Prawa i Sprawiedliwości na przyszłego premiera. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk są m.in. Lucjusz Nadbereżny, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek czy Jakub Banaszek. Czym będzie się kierował prezes Kaczyński przy podejmowaniu decyzji? Czy ta decyzja pogodzi, czy skłóci frakcje w partii? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Trwa wojna w Iranie. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć, patrząc na wydarzenia na Bliskim Wschodzie? Kto straci, a kto zyska na tym konflikcie? Zapytamy także o to, czy rząd dobrze zareagował i odpowiednio pomógł polskim obywatelom przebywającym w rejonie.

Czy to jest dobry moment na odrzucenie programu SAFE? Jak prezydent Karol Nawrocki postąpi w tej sprawie? Czy wsłucha się w głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości? Czy postąpi wbrew prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu? Jak PiS potraktuje ewentualny brak weta. M.in. takie tematy poruszymy z naszym gościem.

