Piłkarz Realu Madryt Rodrygo Goes nabawił się niezwykle poważnej kontuzji. Brazylijski napastnik ma zerwane więzadło krzyżowe i łąkotkę boczną. Uraz wyklucza go m.in. z rywalizacji w tegorocznych mistrzostwach świata.

Rodrygo z Realu Madryt zerwał więzadło krzyżowe i łąkotkę / EPA/SERGIO PEREZ / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

O kontuzji zawodnika "Królewskich" informuje m.in. portal realmadryt.pl.

Rodrygo doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego i zerwania łąkotki bocznej prawej nogi.

Wstępne informacje mówią, że będzie poza grą do końca roku. Nie zagra już więc w tym sezonie i ominie go tegoroczny mundial w Kanadzie, USA i Meksyku.

Serwis meczyki.pl pisze, że do kontuzji doszło w trakcie poniedziałkowego meczu z Getafe. Rodrygo wszedł na boisko w 55. minucie i po kilku minutach nabawił się urazu. Hiszpański dziennik "AS" przekonuje, że grał z nią ponad pół godziny.

Dla 25-letniego zawodnika ma to być pierwsza tak poważna kontuzja. W Realu Madryt gra od 2019 r. i zdążył strzelić w tym czasie 71 goli w 297 meczach.

Wyrazy współczucia dla Rodrygo wyraził jego reprezentacyjny kolega - Neymar Jr, który także przeszedł analogiczny uraz.

Instagram Post

"Nie zasłużyłeś na to, żeby przechodzić przez to właśnie teraz... ale kim jesteśmy, by wątpić w plany Boga. Braciszku... SIŁY! Jestem pewien, że wrócisz jeszcze silniejszy. Kocham cię. Tak jak ty wspierałeś mnie, ja będę tutaj dla ciebie!!" - napisał piłkarz w serwisie Instagram.