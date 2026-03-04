7 marca w całej Polsce ruszają szkolenia obronne z zakresu bezpieczeństwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych #wGotowości. Poinformował o tym Sztab Generalny Wojska Polskiego. Co ważne, program #wGotowości nie jest formą obowiązkowej służby wojskowej czy poboru. Jak zapisać się na szkolenie? Ile trwa? Gdzie można się zgłosić?

Dobrowolne szkolenie obronne #wGotowości - edycja 2025 / Anita Walczewska/East News / East News

7 marca w całej Polsce ruszają bezpłatne szkolenia wGotowości.

Są dostępne dla obywateli Polski od 13. roku życia - także dla osób z niepełnosprawnościami, jeśli ich stan zdrowia na to pozwala.

Szkolenie ma cztery moduły - każdy trwa ok. 8 godzin. Można zrealizować wszystkie, a można tylko wybrany.

Jak się zapisać? O tym poniżej.

Szkolenie #wGotowości - poznaj zasady

W sobotę, 7 marca, w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski rozpocznie się tegoroczna edycja bezpłatnych, dobrowolnych szkoleń obronnych w ramach programu #wGotowości. Będą je prowadzić żołnierze Wojska Polskiego. Na szkolenie mogą się zapisać obywatele Polski od 13. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnych opiekunów. Co ważne, w szkoleniu mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością, o ile - jak podaje wojsko - "ich stan zdrowia nie ogranicza samodzielności ruchowej lub umysłowej".

Jak poinformował płk Marek Pietrzak, rzecznik Sztabu Generalnego, szkolenie obejmuje cztery jednodniowe moduły. Można realizować je pojedynczo lub w pełnym pakiecie w ciągu roku. Każdy z nich trwa maksymalnie 8 godzin i dotyczy:

podstaw bezpieczeństwa,

pierwszej pomocy przedmedycznej,

przetrwania,

cyberhigieny.

"Połowa z uczestników wybrała jeden moduł szkoleniowy. Co piąty uczestnik zapisał się na co najmniej dwa szkolenia, a 5 proc. zdecydowało się na udział w pełnym, czteromodułowym cyklu. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Osoby poniżej 18. roku życia złożyły już 1000 aplikacji. Najwyższy poziom wykorzystania miejsc odnotowano na kursach z zakresu cyberhigieny (85 proc.), pierwszej pomocy przedmedycznej (78 proc.) oraz przetrwania (77 proc.). Podstawowy kurs bezpieczeństwa osiągnął 52 proc. wykorzystania dostępnych miejsc. Największym zainteresowaniem program cieszy się w województwie mazowieckim (29 proc. wszystkich rezerwacji), a następnie w województwach małopolskim i śląskim (po 10 proc.)" - poinformował płk Marek Pietrzak.

mObywatel, ale nie tylko. Jak się zapisać na szkolenie?

Rejestracja na szkolenia odbywa się tylko online i trwa kilkadziesiąt sekund. Aż 97 proc. zapisów zostało już dokonanych za pośrednictwem aplikacji mObywatel, jednak zgłosić się można również poprzez aplikację #wGotowości, która jest dostępna na urządzeniach z systemami Android oraz iOS i która - oprócz funkcji zapisów - oferuje rozbudowaną bazę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Dostępność miejsc w poszczególnych jednostkach wojskowych można sprawdzić TUTAJ .

