Na ulicy Karola Miarki w Chorzowie około godziny 9:00 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policja poinformowała, że kobieta, która kierowała Citroenem, miała 0,74 promila alkoholu we krwi.

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń / policja Chorzów /

Według ustaleń policji 31-latka kierująca zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z Mercedesem, którym jechał 50-latek.

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Badanie wykazało, że 31-latka miała 0,74 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie w samochodzie przewoziła 4-letnie dziecko. "Przypominamy, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest bardzo niebezpieczne. Nawet niewielka jego ilość pogarsza koncentrację i wydłuża czas reakcji kierowcy" - zaznacza policja w komunikacie.

Kobiecie grozi kara do 3 lat więzienia.