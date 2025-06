Z nimi wszystkimi mogłem dyskutować bardzo otwarcie na temat wielu znaczących kwestii, które interesują naszych kolegów w Brukseli, takich jak sytuacja ukraińskich dzieci czy zbrodnie wojenne - zadeklarował Kartheiser w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak dodał, próbował znaleźć wraz ze swoimi rozmówcami "wspólny grunt dotyczący omawianych spraw". Europoseł pochwalił się też, że udzielił licznych wywiadów "najważniejszym rosyjskim mediom".

Wiedział, że tak to się może skończyć

Luksemburski polityk zaznaczył, że słyszał o możliwości wykluczenia go z grupy EKR. Ta sytuacja jest trochę dziwna, bo mogę dojść po mojej podróży do następującego wniosku: za podniesienie wielu z tych kwestii w Parlamencie Europejskim dostaje się brawa, ale jeśli przyjedzie się do Moskwy, by rozmawiać o najtrudniejszych problemach twarzą w twarz z naszymi rosyjskimi kolegami, to zostaje się wykluczonym - stwierdził.

Luksemburska Alternatywna Demokratyczna Partia Reform, do której należy, w wyborach europejskich w 2024 roku po raz pierwszy zdobyła miejsce w Parlamencie Europejskim. Kartheiser jest w europarlamencie jedynym przedstawicielem tego prawicowego ugrupowania.

Przeciwnik sankcji na Rosję

Polityk jest znany z dość łagodnego stosunku do Rosji. Europoseł już wcześniej dał się poznać jako przeciwnik pakietów sankcyjnych nakładanych na Rosję, w związku z jej pełnowymiarową agresją na Ukrainę. Europejską Partię Konserwatystów i Reformatorów poza Prawem i Sprawiedliwością, tworzy m.in. partia Bracia Włosi premierki Giorgii Meloni. Patryk Jaki współprzewodniczy grupie wraz z Włochem Nicolą Procaccinim.