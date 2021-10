​Plan zakłada, że do połowy przyszłego tygodnia zostaną przedstawieni nowi ministrowie - wynika z informacji PAP uzyskanych w PiS. Dziś z wynikami negocjacji w sprawie obsady stanowisk w rządzie zapoznało się kierownictwo partii.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz europoseł PiS Adam Bielan - prezes Partii Republikańskiej / Rafał Guz / PAP

Po południu, po około trzech godzinach, zakończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Według informacji PAP, najważniejsi politycy partii rządzącej zapoznali się z uzgodnieniami poczynionymi przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy.

Bielanowcy z dwoma ministrami

Jak informował w czwartek reporter RMF FM Roch Kowalski, politycy partii Republikańskiej, która wchodzi do Zjednoczonej Prawicy, otrzymali obietnicę startu z list PiS-u we wszystkich nadchodzących wyborach: do europarlamentu, w elekcji samorządowej oraz wyborze posłów i senatorów. Bielanowcy mają mieć także dwie ministerialne posady.

Jak już informowaliśmy ministrem reaktywowanego resortu sportu zostanie Kamil Bortniczuk. Jego zastępcą ma zostać Łukasz Mejza.

Drugim ministrem od Adama Bielana, choć bez teki, będzie Michał Cieślak, pracujący w Kancelarii Premiera od października 2020 roku. To właśnie jego dymisji domagało się Porozumienie, kiedy jeszcze było częścią Zjednoczonej Prawicy.

Zmiany w Zjednoczonej Prawicy

Zmiany w rządzie zapowiadane są przez Zjednoczoną Prawicę od czasu opuszczenia obozu rządzącego przez Porozumienie Jarosława Gowina, który odszedł z rządu razem z niektórymi współpracownikami, ale ostatecznie większość wiceministrów wywodzących się z ugrupowania byłego wicepremiera pozostała w Zjednoczonej Prawicy, przechodząc do klubu parlamentarnego PiS.

W ramach zmienionej formuły Zjednoczona Prawica może przyłączyć m.in. Partię Republikańską założoną przez europosła Bielana oraz funkcjonującą jako zespół parlamentarny formację "OdNowa RP" wiceszefa MON Marcina Ociepy.