Kolejne materiały dowodowe, jakie będą ujawniane na etapie postępowania przygotowawczego, czy później przed sądem, będą dawały do myślenia, nie tylko na temat Sławomira Nowaka - zapowiedział minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej / Rafał Guz / PAP/EPA

Zapewniam jako prokurator generalny, miałem okazję zapoznawać się z tym materiałem dowodowym. Jest tak, jak mówi prokurator. Dodam jeszcze, że są inne, nieujawnione przez nas materiały operacyjne, w tym treść rozmów z komunikatorów (...). I to są bardzo ciekawe rozmowy, które w przyszłości ujawnimy. Myślę, że może to być jeszcze ciekawsze, niż ta konferencja, która za państwem - mówił Ziobro w TVP Info.

Zaznaczył, że na razie materiały te nie zostały ujawnione, gdyż śledztwo może mieć jeszcze wątki rozwojowe. I myślę, że to wywołuje takie emocje wśród niektórych polityków PO - dodał.



Tusk o sprawie Nowaka: Jawny skandal, z ewidentnych politycznych pobudek

W poniedziałek podczas konferencji prasowej warszawski prokurator okręgowy Mariusz Dubowski przypomniał, że prokuratura zarzuca Nowakowi m.in. "pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie 5 mln zł, jak również płatną protekcję w czasach, gdy pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów i funkcję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dubowski mówił, też że akt oskarżenia wobec Nowaka niebawem zostanie skierowany do sądu.



Były premier Donald Tusk, odnosząc się do tej sprawy w poniedziałek mówił, że werdykty sądów potwierdziły, iż nie było powodu, by dalej trzymać w areszcie Nowaka . Każdy kto jest dziennikarzem, kto ma elementarną wiedzę, nie powinien mnie pytać, tylko wygłosić swój komentarz, że dzieje się jawny skandal, z ewidentnych politycznych pobudek, z jakiś partyjnych gier wewnątrz PiS-u de facto inscenizuje się proces i skazanie i robi to prokurator generalny, a nie sąd - mówił Tusk.



"Dziwi ta strategia Donalda Tuska, daje do myślenia"

Moim zdaniem Donald Tusk powinien domagać się twardego wyegzekwowania odpowiedzialności wobec Sławomira N., powinien wyrażać oburzenie swoje, że w ten sposób Sławomir N. naraził zaufanie do PO i jego osobiście, jako człowieka, który tak bardzo mu ufał i tak bardzo okazywał bezgraniczne zaufanie powierzając bardzo ważne zadania też w zakresie polskich dróg i autostrad - powiedział natomiast we wtorek Ziobro.



Jak ocenił "dziwi ta strategia Donalda Tuska, daje do myślenia". Myślę, że kolejne materiały dowodowe, jakie będą ujawniane przez nas na etapie postępowania przygotowawczego, czy później przed sądem, będą dawały do myślenia, nie tylko na temat pana Sławomira N. - zaznaczył Ziobro.

Zarzuty wobec Nowaka

Były minister transportu Sławomir Nowak przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka od lipca ubiegłego roku do kwietnia tego roku. Został zatrzymany w Trójmieście przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według źródła PAP, materiał zebrany przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w tej sprawie jest "porażający" i składa się głównie z materiałów niejawnych, w tym podsłuchów rozmów, a także "bardzo obszernych" i "wyjątkowo szczegółowych" wyjaśnień wieloletniego przyjaciela Nowaka i współpodejrzanego w tym śledztwie, Jacka P.

Nowak podejrzany jest o popełnienie kilkunastu czynów korupcyjnych, w tym przyjmowanie łapówek za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy. Z ustaleń PAP wynika, że zarzuty korupcji dotyczą także czasów, gdy Nowak pełnił funkcję szefa gabinetu premiera Donalda Tuska.



7 stycznia prokurator rozszerzył Nowakowi zarzuty o przyjmowanie kolejnych łapówek i powoływanie się na wpływy. Zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych dotyczą przestępstw popełnionych w czasie, gdy był on szefem Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy (Ukrawtodor). W sumie usłyszał dotychczas 17 zarzutów.