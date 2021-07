"Werdykty sądów potwierdziły, że nie było powodu, by dalej trzymać w areszcie Sławomira Nowaka" - powiedział w Szczecinie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Dzieje się jawny skandal, z ewidentnych politycznych pobudek, z jakiś partyjnych gier wewnątrz PiS-u de facto inscenizuje się proces i skazanie i robi to prokurator generalny" - dodał polityk.

W siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Prokuratora Okręgowego w Warszawie Mariusza Dubowskiego. Przypomniał, że prokuratura zarzuca Nowakowi m.in. "pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie 5 mln zł, jak również płatną protekcję w czasach, gdy pełnił on funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów i funkcję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej". Dubowski mówił, też że akt oskarżenia wobec Nowaka niebawem zostanie skierowany do sądu.



Tusk na konferencji prasowej w Szczecinie został proszony o komentarz do sprawy Sławomira Nowaka i konferencji prokuratury.



Lider PO stwierdził, że jego niedawne słowa i złe przeczucia znalazły potwierdzenie w kolejnych decyzjach sądów i "próbach prokuratury" w odniesieniu do Sławomira Nowaka. Dodał, że wcześniej mówił o tym, że sprawa Nowaka wygląda "na represję polityczną, ponieważ bardzo długo trzymano go w areszcie bez wyroku i bez perspektywy, żeby w ogóle zacząć sprawę".



I werdykty sądów (...) potwierdziły to, że nie było powodu, żeby dalej go trzymać w areszcie, jak tego chciał prokurator. Więc nie sądzę, żeby to co się zdarzyło kilka dni temu i dzisiaj podważało moje słowa czy moją intuicję, wręcz przeciwnie - stwierdził Tusk w kontekście ostatnich wydarzeń związanych ze sprawą Nowaka.



Stwierdził też, że obecnie "prokuratura jest polityczna", a zgodnie z normalnymi procedurami to sąd po rozprawie decyzje czy ktoś jest winny czy nie.



Tusk powiedział również, że wszyscy powinniśmy starać się w odniesieniu do ludzi czekających na proces sądowy wykazywać elementarną wiedzą i odpowiedzialnością.



Tusk stwierdził też, że jest często pytany, jak ocenia wypowiedzi Zbigniewa Ziobry w sprawie Nowaka.

Każdy kto jest dziennikarzem, kto ma elementarną wiedze nie powinien mnie pytać, tylko wygłosić swój komentarz, że dzieje się jawny skandal, z ewidentnych politycznych pobudek, z jakiś partyjnych gier wewnątrz PiS-u de facto inscenizuje się proces i skazanie i robi to prokurator generalny, a nie sąd - powiedział Tusk.

Podkreślał, że prawda nie jest kompromisem między faktem a kłamstwem. I także w tej sprawie wydaje mi się, że to wszystko jest dość oczywiste, jeśli chodzi o nadspodziewaną aktywność ministra Ziobro w tej kwestii - dodał Tusk.



Sprawa Sławomira Nowaka

W prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwie Nowak usłyszał dotychczas 17 zarzutów, w tym zarzut założenia zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie oraz kierowanie tą grupą, przyjęcia kilkumilionowych korzyści majątkowych oraz płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji szefa Ukravtodoru, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w latach 2012-2013 w zamian za stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, prania brudnych pieniędzy, płatnej protekcji w związku z pełnieniem funkcji Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W areszcie przebywał od lipca 2020 r. do 12 kwietnia 2021 r.