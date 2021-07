Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że składa pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi. "Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw?" - pytał polityk w mediach społecznościowych.

Zbigniew Ziobro i Donald Tusk / Wojciech Olkuśnik, Rafał Guz / PAP

"Czego boi się i kogo chce chronić @donaldtusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi" - napisał na swoim profilu na Twitterze minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Szef Solidarnej Polski tym wpisem odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.



Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego - powiedział podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Tusk wrócił do polskiej polityki

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PO. Podczas wydarzenia potwierdzono wcześniejsze doniesienia o powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Były premier i przewodniczący Rady Europejskiej ponownie został liderem Platformy Obywatelskiej.



Tak wróciłem. Wróciłem, jak powiedział Borys, na 100 procent - oświadczył w sobotę Tusk.

Na dzisiejszej konferencji prasowej z kolei szef PO skomentował aktualną sytuację w Polsce. Tusk słów krytyki nie szczędził tylko Ziobrze, ale także całej partii Prawa i Sprawiedliwości.

Wielu komentatorów ukuło termin "koryto plus". Może nie jest to najbardziej elegancki termin, ale obawiam się, że oddaje dość dobrze stan rzeczy dzisiaj w Polsce - przyznał Tusk.



