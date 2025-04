Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w piątek wiele stron dokumentów, z których wynika, że poprzedni szef resortu Zbigniew Ziobro wiedział i akceptował bezprawne finansowanie zakupu szpiegowskiego oprogramowania Pegasus przez nadzorowany przez niego Fundusz Sprawiedliwości. Do zakupu doszło w 2017 r.

Członek komisji śledczej ds. Pegasusa Witold Zembaczyński / Marek Gorczyński / PAP

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w piątek odtajnione dokumenty dot. zakupu systemu szpiegowskiego Pegasus

Zgodę na odtajnienie wydało CBA

Z dokumentów wynika, że Zbigniew Ziobro wiedział i akceptował bezprawne finansowanie zakupu oprogramowania przez nadzorowany przez niego Fundusz Sprawiedliwości

O sfinansowanie zakupu zwrócił się ówczesny szef CBA Ernest Bejda, a przelew zlecił Michał Woś

Do transakcji doszło w 2017 r.

Materiały opublikowane przez resort sprawiedliwości to pełna dokumentacja sprawy zawierająca też samą umowę o zakupie Pegasusa.

W korespondencji kluczowe jest pismo szefa CBA Ernesta Bejdy, zwracającego się do Zbigniewa Ziobry o sfinansowanie zakupu i podpis Ziobry na wyrażeniu na to zgody, i przekazaniu sprawy do zrealizowania przez zlecającego później bezprawny przelew 25 mln zł Michała Wosia.

O ujawnienie tych dokumentów od dawna zabiegała sejmowa komisja śledcza.

Od dzisiaj wszystkie papiery w sprawie zakupu Pegasusa na stół. Wszystko jawne. I koniec głupiego tłumaczenia się, szczególnie przez osoby, których podpisy tutaj widzimy, a to Michał Woś, Ernest Bejda i Zbigniew Ziobro. Panowie będą mieli ciepło - mówił w piątek poseł KO i członek komisji śledczej ds. Pegasusa Witold Zembaczyński.

CBA wydało zgodę na odtajnienie dokumentów