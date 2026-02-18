​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w środę projekt rozporządzenia, który zakłada przedłużenie o kolejne trzy miesiące czasowego zakazu przebywania w strefie przyległej do granicy z Białorusią. Nowe przepisy mają obowiązywać od 5 marca. Strefa objęta zakazem przebywania obejmie odcinek granicy o długości ponad 78 km.

Funkcjonariusz straży granicznej / Krzysztof Ćwik / PAP

Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią zostanie przedłużony o kolejne 90 dni - wynika z projektu rozporządzenia MSWiA.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 5 marca 2026 roku. Zakaz obejmie odcinek granicy o długości 78,29 km.

Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych, by ograniczenia były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i turystów.

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie MSWiA wprowadziło czasowy zakaz przebywania do 4 marca 2026 r. Opublikowany w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt zakłada jego przedłużenie - od 5 marca - o kolejne 90 dni.

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. MSWiA przedłuża zakaz

Zgodnie z propozycją, obszar strefy objętej zakazem nie ulegnie zmianie w stosunku do obszaru określonego w obowiązującym rozporządzeniu. Strefą objętą zakazem przebywania pozostanie odcinek granicy o długości 78,29 km, położony w zasięgu terytorialnym placówek straży granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na odcinku 59,24 km obszar objęty zakazem będzie obejmował 200 metrów od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku 15,26 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wyniesie ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,79 km jej szerokość w głąb kraju wyniesie około 4 km.

Zmiany nie uderzą w branże turystyczną

Co do zasady, obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

W uzasadnieniu resort spraw wewnętrznych i administracji podkreśla, że konieczność przedłużenia okresu obowiązywania strefy buforowej wynika z faktu stałej presji migracyjnej na polsko-białoruskiej granicy. "Zjawisko to, utrzymujące się od połowy 2021 roku, dotyczy cudzoziemców z państw wysokiego ryzyka migracyjnego, którzy usiłują przekraczać granicę państwową wbrew przepisom z terytorium Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono.

Autorzy projektu dodali także, że w ostatnim czasie odnotowywany jest także znaczny wzrost ilości zdarzeń, polegających na przelotach z terytorium Białorusi balonów meteorologicznych wraz z podwieszonymi pakunkami z wyrobami tytoniowymi. "Powyższe działania angażują siły służb granicznych, co przy aktualnym zagrożeniu migracyjnym dodatkowo uzasadnia podtrzymanie obowiązywania strefy buforowej" - napisano.

Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. Dotyczy to obszaru przylegającego do granicy polsko-białoruskiej.