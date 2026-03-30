​PiS składa projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. i będzie wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu we wtorek - poinformował w poniedziałek wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

Według wyliczeń PiS Polacy mogliby zyskać ponad 3 miliardy złotych do końca 2026 r.

Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Hali Mirowskiej mówił, że ze względu na wysokie ceny paliwa oraz prądu w sklepach panuje drożyzna. Zapowiedział więc złożenie projektu ustawy o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. Aby ustawa mogła wejść możliwie szybko w życie, zaapelował, by zwołać w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Sejmu na wtorek.

Proponujemy projekt ustawy, który składamy właśnie teraz, o obniżeniu podatku VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. do końca 2026 roku. To według wyliczeń opartych na założeniach budżetowych naszych przeciwników politycznych, dzisiaj rządzących, powinno zostawić w kieszeniach Polaków ponad 3 miliardy złotych. Żeby to zrobić szybko i nie zwlekać, składamy również wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro - powiedział Czarnek podczas spotkania z dziennikarzami w Hali Mirowskiej w Warszawie.

"Ceny Paliwa Niżej"

W niedzielę, dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, weszły w życie regulacje z rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej", w tym ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach.

Cena będzie ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W poniedziałek ok. południa powinno zostać opublikowane pierwsze obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnej ceny paliw.