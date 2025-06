"Wydaje się, że wreszcie dotarło do wszystkich, że stanowisko prezydenta Trumpa i administracji waszyngtońskiej jest jednoznaczne – skończyły się wakacje wojskowe dla Europy" - powiedział po zakończeniu unijnego szczytu premier Donald Tusk. Zaznaczył, że to za polskiej prezydencji Europa zdecydowała o podniesieniu wydatków na obronność do 5 proc. PKB i postawiła na ochronę granic zewnętrznych.

Donald Tusk / Wiktor Dąbkowski / PAP Donald Tusk podkreślił, że Polska jest wzorem w NATO, jeśli chodzi o wydatki na obronność, realizując zobowiązania na poziomie 5% PKB.

Zauważył, że średnia europejska w tym zakresie nie jest satysfakcjonująca, a niektóre kraje, choć geograficznie oddalone od Rosji, wciąż niechętnie zwiększają budżety obronne.

Premier zaznaczył, że nie jest zdenerwowany brakiem entuzjazmu innych państw wobec nowych zobowiązań, bo wszyscy będą się nawzajem pilnować.

Tusk zwrócił też uwagę na zmianę podejścia Europy do migracji, podkreślając, że skuteczna ochrona granic zewnętrznych to klucz do ograniczenia nielegalnej migracji.

Rosja grozi Polsce i krajom bałtyckim. "Ucierpią jako pierwsi" Premier Donald Tusk został zapytany o obawy, czy nowe zobowiązanie państw NATO do tego, by wydawać na obronność 5 proc. PKB, faktycznie będzie realizowane przez wszystkich członków. Jako premier polskiego rządu jestem odpowiedzialny za skuteczne wydanie naszych pieniędzy na nasze zbrojenia. Tu, jak wszyscy wiedzą, Polska jest wzorem do naśladowania - odparł. "Będziemy się pilnować" Donald Tusk przyznał, że średnia europejska, jeśli chodzi o wydatki na obronność, nie jest zadowalająca. Są kraje, które osiągają niezły poziom wydatków, np. Grecja. Są kraje, które ciągle bronią się rękami i nogami przed zwiększeniem wydatków, lekceważąc moim zdaniem trochę zagrożenie tylko dlatego, ze leżą daleko od Rosji - analizował. Tusk zapewniał, że nie był "zdenerwowany" czy "poirytowany", że "nie wszyscy entuzjastycznie podeszli do tego zobowiązania na poziomie 5 proc.". Wszyscy będziemy się nawzajem pilnować - ocenił polski premier. "Podjęliśmy twarde decyzje" Tusk zauważył, że w ostatnim półroczu Europa zmieniła podejście do migracji, coraz częściej stawiając na ochronę granic zewnętrznych. My podjęliśmy takie twarde decyzje u siebie (...) i my będziemy się naprawdę twardo spierać (...), aby wszyscy byśmy zrozumieli, że jedyną metodą ograniczenia do minimum nielegalnej migracji jest skuteczna ochrona granic zewnętrznych - dodał.