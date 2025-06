"Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie. I nie dajcie się podzielić" - zaapelował do koalicjantów premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że - w związku z rozmowami nt. rekonstrukcji rządu - liderów koalicji rządzącej czeka "poważna próba".

Donald Tusk / Szymon Pulcyn / PAP

Po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, liderzy koalicji rządzącej rozmawiają o rekonstrukcji rządu i dalszych działaniach.

Premier Donald Tusk zaapelował do koalicjantów, by zachowali się przyzwoicie i nie dali się podzielić mimo trudności wynikających z obecnego "bałaganu ustrojowego".

Polska 2050 i Lewica spierają się o podział stanowisk - partia Szymona Hołowni uważa, że Lewica ma za dużo stanowisk i stawia jej ultimatum.

Apel Donalda Tuska

Po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich liderzy koalicji rządzącej prowadzą rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu i dalszego działania. Ostatnie spotkanie odbyło się w poniedziałek, a kolejne jest zapowiadane na przyszły tydzień.

W czwartek we wpisie na platformie X premier Donald Tusk zwrócił się do liderów koalicyjnych ugrupowań. "Przed liderami Koalicji 15 października poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy po PiS. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie. I nie dajcie się podzielić" - napisał szef polskiego rządu.

Spór o podział stanowisk

Zgodnie z umową koalicyjną, lider Polski 2050 Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu do 13 listopada, natomiast od 14 listopada do końca kadencji tę funkcję przejmie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Ze strony Polski 2050 padają głosy, że Lewica jako najmniejsza partia koalicyjna w Sejmie ma za dużo stanowisk. Jeden z posłów Polski 2050-TD powiedział PAP, że Lewica nie może mieć jednocześnie czterech ministrów, wicepremiera i marszałka Sejmu. Onet podał, że partia Szymona Hołowni stawia Lewicy ultimatum - w zamian za zwolnienie funkcji marszałka Sejmu chce stanowiska wicepremiera dla siebie.

Wszyscy liderzy powinni wejść do rządu?

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie wicepremier, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że wszyscy liderzy koalicyjni powinni wejść do rządu, łącznie z Szymonem Hołownią. W ten sposób odpowiedział na pytanie, czy po zmianie marszałka Sejmu Polska 2050 powinna dostać "tekę wicepremiera". Stwierdził też, że trudno sobie wyobrazić inną funkcję dla szefa partii niż funkcję wicepremiera. Dodał, że lider Polski 2050 powinien również objąć szefostwo nad jakimś resortem, żeby wziąć na siebie pełną odpowiedzialność. To nie wymaga renegocjacji umowy koalicyjnej, tu chodzi o zdrowy rozsądek - powiedział wicepremier.