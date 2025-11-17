Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że na miejscu zdarzenia działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją, prokuraturą i służbami kolejowymi.

Kolejny etap wojny hybrydowej

Zdaniem generała Polko, uderzenie w polską infrastrukturę kolejową jest kolejnym etapem wojny hybrydowej, którą toczy Rosja przeciwko Polsce. Dedykowałbym to wszystkim, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna (...) Musimy zdać sobie z tego sprawę, że taka jest rzeczywistość i nie możemy chować głowy w piasek, tylko działać zdecydowanie i skutecznie - apelował były dowódca jednostki GROM.

Ekspert przypomniał, że Rosja prowadzi przeciwko nam działania w cyberprzestrzeni, przestrzeni informacyjnej, inicjuje podpalenia, zakłócania sygnału GPS i organizuje flotę cieni na Bałtyku. Wysadzenie torów kolejowych jest więc kolejnym działaniem Federacji Rosyjskiej destabilizującym polskie państwo.

Trzeba robić swoją robotę na spokojnie, bez paniki, i nie dopuszczać do sytuacji, która wiąże się z tym, że pod wpływem strachu Rosja chce wymóc na Polsce (...), żeby społeczeństwo polskie domagało się od własnych władz, aby nie wspierało Ukrainy - stwierdził gość Radia RMF24.

Gdyby Ukraina przegrywała tą wojnę, gdyby rosyjscy żołnierze znaleźli się już na linii naszych wschodnich granic, wówczas mielibyśmy zdecydowanie bardziej poważne problemy. Chociaż nie chcę bagatelizować tych, które już mamy - zauważył gen. Polko.

Potrzeba mówienia jednym głosem

Ekspert wyjaśnił, że służby nie są w stanie chronić infrastruktury w stu procentach, dlatego potrzebna jest zbiorowa odpowiedzialność i społeczna czujność. Zacząłbym od polityków, którzy w sytuacji wojny za naszą granicą, powinni zakopać wewnętrzne spory i w kwestiach bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, działań, które są podejmowane, mówić jednym głosem - apelował generał.

Podsycanie nastrojów antyukraińskich i antyimigranckich

Z tych informacji, które docierają, wynika, że wynajmowani są jednorazowi terroryści, bandyci, którzy (...) bardzo często okazuje się, że np. mają narodowość ukraińską albo są z krajów afrykańskich, po to, aby dodatkowo budować nastroje antyukraińskie, antyimigranckie i obciążać za to wszystkich, tylko nie Rosję - tłumaczył gość Piotra Salaka.

Potrzeba solidarności europejskiej

Generał Polko zwrócił uwagę na potrzebę budowania silnej solidarności europejskiej i w obrębie NATO, aby odpowiedzieć na agresję, m.in. poprzez dostarczenie Ukrainie Tomahawków. Gdyby Ukraina miała Tomahawki, to być może mur antydronowy nie byłby potrzebny, bo mogłaby niszczyć fabryki dronów - wyjaśnił były dowódca jednostki GROM. Chodzi o to, żeby Rosja, która do tej pory bezkarnie atakowała Ukrainę, sama zaczęła czuć ciężar wojny, to wówczas być może bardziej będzie skłonna do pokoju - dodał ekspert.

Gość Radia RMF24 zwrócił uwagę na Węgry i Słowację, których premierzy są przychylnie nastawieni do Federacji Rosyjskiej. Dobrze, żeby ta informacja dotarła do takich koni trojańskich Europy jak Orban czy Fico, żeby już jawnie nie współdziałali z Putinem - zbrodniarzem wojennym (...) Rosja może prowadzić kampanię dywersyjną przeciwko Zachodowi, a jednocześnie nie musi się obawiać solidarnościowej odpowiedzi, kiedy ma swoich ludzi w strukturach Unii Europejskiej czy nawet NATO - stwierdził były dowódca jednostki GROM.

Opracowanie: Karolina Galus

