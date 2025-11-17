"To jest kolejny etap wojny hybrydowej, którą przeciwko Polsce toczy Rosja. Dedykowałbym to wszystkim, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna (...) Nie możemy chować głowy w piasek" - powiedział generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, który w Radiu RMF24 skomentował akt dywersji, do którego doszło na trasie Warszawa-Lublin we wsi Mika. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego został zniszczony tor kolejowy.
- Wysadzenie torów kolejowych na trasie Warszawa-Lublin to akt dywersji, który wpisuje się w działania wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Polsce.
- Służby specjalne prowadzą śledztwo, a na miejscu pracują ABW, policja, prokuratura i służby kolejowe.
- Generał Polko apeluje o zdecydowane działania, jedność polityków i społeczną czujność.
- Rosja wykorzystuje działania dywersyjne do podsycania nastrojów antyukraińskich i antyimigranckich.
- Konieczna jest solidarność europejska i wsparcie dla Ukrainy, aby skutecznie odpowiedzieć na rosyjską agresję.
"Wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Trwa śledztwo" - stwierdził we wpisie na platformie X premier Donald Tusk.