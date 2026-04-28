"Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta" - dodał były premier.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut jest wolny. "Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - napisał szef rządu na X, dołączając zdjęcie.

Szef MSZ Radosław Sikorski podał później na konferencji, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym Polakiem, w ramach tej wymiany więźniów, ale jest symbolem przywiązania do polskości i niezależnego dziennikarstwa.

Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że Poczobut został kawalerem Orderu Orła Białego. Zaprosił go do odbioru Orderu "po procesie adaptacji".

Wysłannik USA ds. Białorusi John Coale przekazał na platformie X, że wraz z zespołem pomógł doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian. "To były bardzo złożone negocjacje, w które zaangażowanych było kilka krajów" - podał.

Jak długo Andrzej Poczobut był za kratami?

Andrzej Poczobut przebywał za kratami od marca 2021 r. Najpierw był przetrzymywany w areszcie, a po skazaniu w politycznym procesie został wysłany do kolonii karnej w Nowopołocku w obwodzie witebskim na północy Białorusi.

Poczobut został skazany na osiem lat więzienia za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Został uznany za więźnia politycznego przez organizacje białoruskie i międzynarodowe.

Jak zobaczyłem zdjęcie, to od razu się popłakałem. Widać, że Andrzej Poczobut nie jest zdrowy - mówił w Radiu RMF24 Aleś Zarembiuk - szef Białoruskiego Domu w Polsce . Widać, że jest po 5 latach bardzo ciężkich tortur i bardzo ciężkich przeżyć - dodał.