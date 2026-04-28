Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wykorzystał uwolnienie z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta do uderzenia w rządzących. Stwierdził, że mogło do tego dojść znacznie wcześniej, gdyby nie "odpuścili szansy". Jednocześnie pogratulował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i podkreślił wagę polsko-amerykańskich relacji, które miały wpływ na wypuszczenie przetrzymywanego przez reżim dziennikarza.
"Andrzej Poczobut wolny! Ten dzień mógł nastąpić już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę" - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński we wpisie opublikowanym na platformie X.