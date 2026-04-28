"Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości. Zapraszam go po odbiór Orderu Orła Białego" - powiedział przebywający z wizytą w Chorwacji prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do informacji o uwolnieniu z więzienia polsko-białoruskiego dziennikarza. Andrzej Poczobut został zatrzymany przez reżim w Mińsku 25 marca 2021 roku i od tamtej pory przebywał za kratami.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl


Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że Andrzej Poczobut jest wolny. "Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - napisał premier na X, dołączając zdjęcie z powitania z Poczobutem.

Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości - powiedział podczas briefingu w Dubrowniku prezydent Karol Nawrocki, który zaprosił uwolnionego przez białoruski reżim Poczobuta po odebranie przyznanego mu wcześniej Orderu Orła Białego.

Zapraszam pana Andrzeja do odbioru Orderu Orła Białego po całym procesie adaptacji - powiedział.

Prezydent podkreslił, że Andrzej Poczobut zapłacił wysoką cenę w reżimie Łukaszenki, a proces jego uwalniania był bardzo długi i wzmocniony dyskusją z prezydentem Donaldem Trumpem.

W istocie rozpoczął się we wrześniu 2025 r. Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu - dodał Nawrocki.

5 lat za kratami w białoruskim więzieniu

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany. 

Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona „rehabilitacji nazizmu”.

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował we wtorek, że dzień wcześniej spotkał się ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coale'm.

"Widać, że jest po latach ciężkich tortur". Zarembiuk o uwolnieniu Poczobuta
